Newsletter

09 Settembre 2025 - 18:10

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

India, la Corte Suprema esaminerà i ricorsi contro il divieto di giochi online

Le associazioni di categoria avvertono che oltre 200mila posti di lavoro in più di 400 aziende potrebbero essere a rischio.

09 Settembre 2025

Share the post "India, la Corte Suprema esaminerà i ricorsi contro il divieto di giochi online"

Stampa pagina

La Corte Suprema dell’India ha deciso di accentrare presso di sé tutti i procedimenti pendenti presso le Corti Alte di Delhi, Karnataka e Madhya Pradesh contro il Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025.

La decisione è stata presa da un collegio composto dai giudici J.B. Pardiwala e K.V. Viswanathan, che hanno ordinato ai tribunali coinvolti di trasmettere entro una settimana, in formato digitale, tutti gli atti e le istanze interlocutorie. È stato inoltre chiarito che qualsiasi altro ricorso simile pendente davanti ad altre Corti Alte verrà ugualmente trasferito.

Approvata dal Parlamento indiano il 21 agosto e divenuta legge con l’assenso presidenziale il giorno successivo, la normativa introduce un divieto totale sui “giochi online con denaro”, includendo sia le offerte sia la partecipazione a tali attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di giochi di abilità o di fortuna. Le violazioni sono qualificate come reati riconosciuti d’ufficio e non soggetti a cauzione.

La legge vieta inoltre alle banche e ai fornitori di servizi di supportare transazioni collegate a tali giochi e proibisce qualsiasi forma di pubblicità.

Secondo il governo, la centralizzazione dei ricorsi permetterà di evitare sentenze contrastanti e di risparmiare tempo giudiziario, dato che argomentazioni simili erano già state discusse in altri casi legati al gaming.

Il provvedimento ha suscitato forte opposizione tra gli operatori del settore, che parlano di violazione dei diritti costituzionali e di minaccia per migliaia di posti di lavoro.

Società come Head Digital Works (operatore della piattaforma A23), Bagheera Carrom e Clubboom11 Sports sostengono che l’iter legislativo sia stato troppo rapido e senza un adeguato confronto, compromettendo diritti fondamentali quali l’uguaglianza, la libertà di espressione e il diritto di esercitare un’attività economica. Secondo i ricorrenti, i fantasy sports e gli altri giochi basati sull’abilità andrebbero regolamentati e non proibiti in maniera indiscriminata.

Intanto grandi operatori come MPL, Games24x7 e Baazi Games hanno già avviato tagli al personale. Le associazioni di categoria avvertono che oltre 200mila posti di lavoro in più di 400 aziende potrebbero essere a rischio.

 

banner articolo interno
Leggi anche

India, la Corte Suprema esaminerà i ricorsi contro il divieto di giochi online

Kambi lancia un odds feed ebook, ridefinendo il ruolo della fornitura di quote nelle scommesse sportive moderne

Grecia, 200 indagati per presunto riciclaggio di denaro tramite piattaforme di gioco e rivenditori collegati

USA, New York: ad agosto il GGR dalle scommesse sportive raggiunge i $178,2 milioni

Octavian Lab amplia il proprio network: arriva Aviatrix

Gioco responsabile e giovani under 25: a Roma la presentazione della ricerca della Fondazione FAIR

Microgame annuncia la partecipazione al SBC Summit 2025 di Lisbona

Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d’azzardo

“WEEKEND DA SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar, cercasi 86 vincitori

Quigioco.it: giocatore vince 70mila euro alla SCOPA PREMIO MATTO

Black list ADM, oscurati altri 23 siti di gioco illegale

UK, il Primo Ministro promette maggiori poteri ai comuni sulle sale da gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy