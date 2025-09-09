India, la Corte Suprema esaminerà i ricorsi contro il divieto di giochi online

La Corte Suprema dell’India ha deciso di accentrare presso di sé tutti i procedimenti pendenti presso le Corti Alte di Delhi, Karnataka e Madhya Pradesh contro il Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025.

La decisione è stata presa da un collegio composto dai giudici J.B. Pardiwala e K.V. Viswanathan, che hanno ordinato ai tribunali coinvolti di trasmettere entro una settimana, in formato digitale, tutti gli atti e le istanze interlocutorie. È stato inoltre chiarito che qualsiasi altro ricorso simile pendente davanti ad altre Corti Alte verrà ugualmente trasferito.

Approvata dal Parlamento indiano il 21 agosto e divenuta legge con l’assenso presidenziale il giorno successivo, la normativa introduce un divieto totale sui “giochi online con denaro”, includendo sia le offerte sia la partecipazione a tali attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di giochi di abilità o di fortuna. Le violazioni sono qualificate come reati riconosciuti d’ufficio e non soggetti a cauzione.

La legge vieta inoltre alle banche e ai fornitori di servizi di supportare transazioni collegate a tali giochi e proibisce qualsiasi forma di pubblicità.

Secondo il governo, la centralizzazione dei ricorsi permetterà di evitare sentenze contrastanti e di risparmiare tempo giudiziario, dato che argomentazioni simili erano già state discusse in altri casi legati al gaming.

Il provvedimento ha suscitato forte opposizione tra gli operatori del settore, che parlano di violazione dei diritti costituzionali e di minaccia per migliaia di posti di lavoro.

Società come Head Digital Works (operatore della piattaforma A23), Bagheera Carrom e Clubboom11 Sports sostengono che l’iter legislativo sia stato troppo rapido e senza un adeguato confronto, compromettendo diritti fondamentali quali l’uguaglianza, la libertà di espressione e il diritto di esercitare un’attività economica. Secondo i ricorrenti, i fantasy sports e gli altri giochi basati sull’abilità andrebbero regolamentati e non proibiti in maniera indiscriminata.

Intanto grandi operatori come MPL, Games24x7 e Baazi Games hanno già avviato tagli al personale. Le associazioni di categoria avvertono che oltre 200mila posti di lavoro in più di 400 aziende potrebbero essere a rischio.