India: bloccate 168 app di gioco per riciclaggio di denaro

Il Ministero dell’elettronica e della tecnologia dell’informazione (MeitY) ha bloccato circa 138 app di scommesse linkate con entità offshore, principalmente cinesi, per il loro presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro sporco e per rappresentare una minaccia per la sicurezza finanziaria dell’India.

Il giro di vite su queste piattaforme è iniziato dopo che il governo ha ricevuto un avviso da un funzionario del Ministero degli affari interni. MeitY ha emesso ordini di blocco contro queste app su base “urgente e di emergenza”.

Il governo sta esercitando il suo potere ai sensi della Sezione 69 dell’Information Technology (IT) Act, 2000, che consente alle sue agenzie di intercettare, monitorare e decrittografare qualsiasi informazione digitale in circostanze speciali.

“L’ultima azione fa parte del nostro giro di vite generale sulle attività di scommesse online. Questo, insieme alle regole del gioco online, che saranno notificate a breve, garantirebbe che nessuna app di scommesse funzioni su Internet, come parte del nostro obiettivo di un Internet sicuro e affidabile”, ha affermato un alto funzionario del governo.

Pressgiochi