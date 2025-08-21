Newsletter

22 Agosto 2025 - 00:36

India, approvata la legge che vieta i giochi online: a rischio il settore del fantasy gaming

Il Parlamento indiano ha approvato oggi, giovedì 21 agosto, il Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025, una legge che introduce il divieto per i giochi online che prevedono

21 Agosto 2025

Il Parlamento indiano ha approvato oggi, giovedì 21 agosto, il Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025, una legge che introduce il divieto per i giochi online che prevedono l’impiego di denaro, segnando un duro colpo per il fiorente settore del fantasy gaming.

La decisione, sostenuta dal governo del Primo Ministro Narendra Modi, nasce dal timore di gravi rischi finanziari e psicologici legati a queste piattaforme. Il disegno di legge, già approvato nei giorni scorsi dalla Camera bassa, ha ottenuto il via libera anche dalla Camera alta; manca ora soltanto la firma del Presidente della Repubblica, considerata una mera formalità.

La norma vieta i servizi di gioco online a pagamento ritenuti “dannosi”, nonché le pubblicità e le transazioni finanziarie ad essi collegate. Sono previste sanzioni severe: fino a tre anni di carcere e multe per chi offrirà giochi a denaro una volta che la legge sarà in vigore.

“È dovere del governo e del Parlamento agire con fermezza contro mali sociali che si ripresentano di continuo”, ha dichiarato in aula il ministro federale dell’IT Ashwini Vaishnaw.

La misura ha colto di sorpresa un’industria in forte crescita, sostenuta da grandi fondi di venture capital come Tiger Global e Peak XV Partners, che secondo le stime avrebbe raggiunto un valore di 3,6 miliardi di dollari entro il 2029. Le principali piattaforme, tra cui Dream11 (valutata 8 miliardi di dollari) e Mobile Premier League (2,3 miliardi di dollari), rischiano ora di fermare le proprie attività, con pesanti ricadute occupazionali e finanziarie.

Molti operatori del settore hanno già annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Corte Suprema, contestando la mancanza di consultazione e sostenendo che alcuni giochi, come il poker, sono basati sull’abilità e dovrebbero essere esclusi dal divieto.

