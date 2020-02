Incroci tra salvezza e scudetto in Spal – Juventus e Genoa – Lazio. Su Sisal Matchpoint bianconeri e biancocelesti in discesa

Testa coda nella 25esima di Serie A tra la capolista Juventus e la Spal, ultima in classifica. La squadra di Sarri ha disposizione un solo risultato visto che Lazio e Inter – rispettivamente a 1 e 3 punti di distanza – sono con il fiato sul collo. Gli esperti di Sisal Matchpoint non danno scampo ai padroni di casa, reduci da ben 4 sconfitte consecutive: vincere con la Juventus sembra una missione impossibile e infatti l’impresa degli emiliani è a ben 8 volte la posta, contro il rasoterra 1.38 dei bianconeri e con il pareggio dato a 5.00. Sicuri della vittoria juventina anche gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 2 nel match. Dopo il riposo concordato con il Brescia, Ronaldo torna titolare dal primo minuto e la sua rete è la più scontata, a 1.70.

La Lazio invece non vuole fermarsi e vuole continuare a coltivare il sogno scudetto. I biancocelesti sono in serie positiva da 19 gare ma vanno a Genova contro i grifoni che, anche se terzultimi, dall’arrivo di Davide Nicola sono risaliti in classifica grazie a due pareggi e due vittorie negli ultimi 4 incontri. Trasferta delicata dunque, ma i bookmaker assegnano la vittoria alla squadra di Inzaghi, a 1.70, l’affermazione del Genoa vale 5.00, il pareggio è a 3.75. L’88% degli scommettitori punta su un altro successo dei capitolini. Tra i numeri della Lazio di Inzaghi, da evidenziare quelli della difesa, la migliore del campionato con appena 21 reti incassate. Il gol dei rossoblù si gioca a 1.40 e il principale indiziato a finire sul tabellino dei marcatori nel Genoa è Sanabria, a 3.50.

Anche l’Inter dovrà vedersela con una squadra invischiata nella lotta salvezza, i nerazzurri ospitano infatti la Sampdoria nel posticipo che chiude la 25 esima. I nerazzurri non possono perdere altro terreno dalla vetta e i bookmaker non hanno dubbi sul loro ritorno alla vittoria dopo il ko con la Lazio: il successo degli uomini di Conte vale solo 1.33, si sale a quota 10.00 per il blitz dei blucerchiati a San Siro, difficile anche il pareggio, a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sull’Inter. Occhi puntati anche su Fiorentina – Milan, la viola dopo la goleada alla Sampdoria, cerca altri tre punti che la allontanerebbero quasi definitivamente dalle zone rosse della classifica, ma il Milan punta alla quarta vittoria nelle ultime sei per restare aggrappato alla zona Europa League. Pronostico incertissimo, per entrambe le squadra la vittoria è data a 2.70, il pareggio è 3.25. Gli scommettitori danno più fiducia alla Fiorentina, il 52% ha puntato sul successo dei padroni di casa, il 20% crede nel blitz milanista al Franchi.

PressGiochi