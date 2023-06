Inchiesta mascherine. Arrestato l’ex direttore di ADM, Marcello Minenna

L’ex capo dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, è finito agli arresti domiciliari. Il provvedimento che ha colpito l’attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria (Minenna è stato anche assessore del M5S a Roma) rientra nell’inchiesta sull’approvvigionamento delle mascherine durante la pandemia. Le accuse riguardano vari episodi di corruzione e l’indagine è partita da un caso di traffico di droga.

In particolare, – come riporta milanofinanza.it – la Procura distrettuale antimafia di Bologna e la Procura di Forlì hanno chiesto 34 ordinanze di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari, oltre a disporre il sequestro di 63 milioni nei confronti di esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo, di ex politici e funzionari, tra cui alcuni di Ausl Romagna e della prefettura di Ravenna. Agli arresti c’è anche l’ex deputato della Lega Gianluca Pini, che ha militato in Parlamento per tre legislature, dal 2006 al 2018, ed è stato eletto in Romagna. Pini poi ha deciso di non ricandidarsi per tornare a dedicarsi a tempo pieno alle sue attività imprenditoriali.

La tesi della Procura

Un «pactum sceleris» fra Gianluca Pini e Marcello Minenna: è questa l’ipotesi dei pm di Forlì. Secondo l’accusa Pini aveva promesso a Minenna di «accreditarlo all’interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva». Minenna, continuano i pm, «accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci», fra cui le mascherine.

L’inchiesta ha avuto inizio nel gennaio del 2020 e grazie alle intercettazioni telefoniche «è stato possibile svelare due veri e propri sistemi di illecito arricchimento, facenti capo a un imprenditore forlivese e all’ex parlamentare». I due «hanno posto a disposizione l’uno dell’altro le proprie peculiari capacità di interferenza illecita». Secondo la Procura, «l’imprenditore forlivese si giovava di importanti conoscenze criminali legate alla malavita albanese e al narcotraffico per approvvigionarsi di denaro da reinvestire in attività formalmente lecite o per acquisto di immobili».

L’apporto di Pini

Per i Pm l’ex parlamentare Pini «avrebbe sfruttato le sue conoscenze di alto livello per garantire la presenza di persone a lui asservite all’interno di diverse istituzioni pubbliche, che gli garantivano la cura dei suoi interessi». Così, sarebbe nata «una rete di rapporti che ha permesso, tra l’altro, all’ex parlamentare di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici lucrando anche sulla crisi pandemica del 2020. Sono stati inoltre comprovati rapporti corruttivi tra l’ex parlamentare e appartenenti alle forze di polizia, un funzionario prefettizio e vertici dell’Agenzia delle Dogane».

In particolare, secondo l’Ansa si tratterebbe di una truffa dal valore di oltre tre milioni e mezzo per fornire all’Ausl Romagna milioni di mascherine in quel momento introvabili (l’accordo risale al 16 marzo 2020). Di conseguenza, la procura di Forlì avrebbe contestato all’ex parlamentare leghista il reato di truffa per la fornitura di mascherine, importate dalla Cina e prive delle necessarie certificazioni.

Occhiuto: Minenna dimostrerà la sua estraneità

«A seguito della sospensione – automatica e prevista dalla legge – dell’assessore Marcello Minenna, ho fatto mie le sue deleghe, in modo che il lavoro della Regione possa andare avanti nelle prossime settimane senza particolari scossoni», afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«La giustizia farà il suo corso e rispetto l’operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Marcello Minenna, che in questi mesi in Calabria ha svolto molto bene il proprio lavoro, in modo particolare per quanto riguarda i fondi comunitari». Occhiuto precisa poi che «i fatti che gli vengono contestati dalla Procura di Forlì riguardano il periodo nel quale Minenna è stato direttore dell’Agenzia delle Dogane: sono certo che dimostrerà la sua estraneità».

