Inarrestabile espansione per Cristaltec: dopo il debutto nell’online, firmato accordo per l’acquisizione delle attività VLT di Inspired

Cristaltec S.p.A. leader nel settore della progettazione, produzione e distribuzione in Italia di giochi e apparecchi Comma 6° e Inspired Entertainment, leader nella fornitura B2B di contenuti, sistemi e soluzioni di gioco, hanno annunciato oggi la firma di un nuovo accordo per rafforzare la loro collaborazione strategica nel Paese.

Nell’ambito dell’accordo, Cristaltec acquisira l’attività VLT (video lottery terminal) di Inspired e subentrerà nei contratti per la gestione dei servizi VLT; mentre Inspired si concentrerà sulla fornitura dei giochi e dei servizi di piattaforma VLT rimanendo responsabile della manutenzione, assistenza e aggiornamento della Piattaforma e della infrastruttura VLT, nonché, insieme a Cristaltec, dei contenuti di gioco.

“Siamo felici di collaborare con Cristaltec per migliorare il servizio fornito ai nostri clienti favorendo gli investimenti nella gamma dei pradotti Inspired e nella realizzazione di prodotti e contenuti di qualità per il mercato,” ha dichiarato Brooks Pierce, Presidente e Responsabile Operativo di Inspired. “Collaboriamo con Giovanni e la squadra di Cristaltec da anni e abbiamo un enorme rispetto per l’attività che svolgono sul mercato AWP, dove godono di un ’ottima reputazione presso tutti i Concessionari. Attraverso Ia collaborazione can Cristaltec riteniamo di poter cogliere al meglio le nuove opportunità derivanti dalle modifiche normative e dall ‘evoluxione del settore del gioco in Italia, nel quale siamo da sempre fortemente impegnati anche grazie alla nostra presenza continuativa nel segmento Virtual Sports (Sport Virtuali)’.

Cristaltec opera da tempo sul mercato AWP in Italia attraverso la fornitura di terminali e giochi. L’accordo con Inspired migliora la posizione di Cristaltec sul mercato VLT, in cui Inspired é presente mediante diversi concessionari per la gestione di oltre 5.000 terminali. La società rileverà le responsabilità inerenti ai servizi VLT gestiti da Inspired, come ad esempio le attivitàdi assistenza operativa e quelle relative agli obblighi economici connessi alle macchine. Cristaltec intende realizzare un upgrade sostanziale del parco dei terminali esistente di Inspired aggiungendo i propri giochi a quelli di quest’ultima. Secondo le previsioni, l’upgrade favorirà l’incremento dei ricavi e la riduzione dei costi operativi.

“Tutto il nostro lavoro è mirato a migliorare i servizi offerti ai clienti e siamo convinti che questo accordo porterà benefici non solo a entrambe le aziende, ma anche ai clienti stessi e al mercato italiano nel suo ’insieme,” ha affermato Giovanni Agliata, Presidente di Cristaltec. “Abbiamo un ottimo rapporto con Inspired, e questa collaborazione consente a ciascuno di concentrarsi sulle rispettive competenze di base. Cristaltec è leader del mercato AWP con Ia produzione di giochi di successo, mentre Inspired fornisce una piattaforma VLT collaudata can titoli di gioco tra i più famosi a livello mandiale. Insieme potremo migliorare enormemente l’offerta di prodotti affinché l’intero sia più della somma delle singole parti, posizionando favorevolmente entrambe le aziende in vista dell’evoluzione del mercato italiano.”

Dal 2004 Cristaltec sviluppa giochi e soluzioni soflware legate al gaming, progetta e produce terminali di gioco di fascia alta e dal 2008 e leader del mercato italiano Comma 6a. Oltre al mercato italiano, Cristaltec fornisce/sviluppa terminali/giochi Bl/B2 per il mercato spagnolo, nonché VLT e giochi per il mercato internazionale. Recentemente la Società é entrata nel mercato dei giochi online, dove si propone come fornitore/sviluppatore di giochi con il proprio portale.

PressGiochi