In vista dei mondiali di calcio, la francese ANJ pubblica nuove linee guida sulle scommesse sportive

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha pubblicato nuove linee guida su bonus e premi nell’ambito della sua revisione del marketing del gioco d’azzardo. Le nuove regole mirano a garantire la trasparenza commerciale e la tutela dei consumatori. Il regolatore ha affermato di voler migliorare la trasparenza degli incentivi in ​​vista della Coppa del Mondo FIFA e che “sono necessarie linee guida specifiche per migliorare gli standard di mercato”.

Viene stilato un elenco di informazioni che gli operatori devono mostrare ai giocatori che usufruiscono delle offerte. I requisiti di trasparenza includono la visualizzazione della durata dell’offerta, i requisiti di deposito e scommessa, il modo in cui l’offerta verrà premiata (ad esempio, denaro reale o crediti di gioco) e qualsiasi ulteriore condizione. I termini e le condizioni completi devono essere forniti e scritti in modo leggibile e trasparente.

“L’ANJ è regolarmente contattato da giocatori che lamentano la mancanza di chiarezza delle offerte commerciali, che può anche essere fonte di molte contestazioni. Termini come “gratuito” o “offerto” sono spesso usati in modo errato”. Nel frattempo, l’ANJ ha affermato che controllerà il volume dei bonus promossi dagli operatori per moderarne l’utilizzo.

L’Autorità ha chiesto agli operatori di essere vigili per assicurarsi che non inviino offerte a giocatori che si sono autoesclusi o che mostrano segni di gioco problematico. Si raccomanda che le offerte di benvenuto non superino i 100€. Gli operatori devono anche dare ai giocatori la possibilità di rinunciare a ricevere offerte.

“L’ANJ sottolinea che la natura di queste offerte di benvenuto o fedeltà sarà oggetto di particolare attenzione durante la revisione annuale delle strategie promozionali degli operatori e dei loro piani d’azione per prevenire il gioco d’azzardo eccessivo”.

