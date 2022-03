In Ontario, Google fissa le limitazioni per gli annunci sul gioco d’azzardo

La modifica della politica apportata da Google in Ontario consentirà ora agli operatori di pubblicare annunci relativi a scommesse sportive online, casinò online e fantasy sport quotidiani. Tuttavia, gli operatori devono prima assicurarsi una licenza per il gioco d’azzardo online provinciale in grado di inserire legalmente questi annunci.

L’Ontario sarà l’unica provincia canadese in cui queste forme di gioco d’azzardo online sono consentite agli operatori autorizzati. Gli operatori possono richiedere una licenza alla Alcohol and Gaming Commission dell’Ontario e all’iGaming Ontario e, se dovessero ottenere un permesso, dovrebbero quindi richiedere e assicurarsi un certificato Google per inserire gli annunci.

Il mercato del gioco d’azzardo online legale dell’Ontario dovrebbe essere lanciato la prossima settimana, il 4 aprile, con un certo numero di operatori che si sono assicurati le licenze prima dell’apertura. Bet365, FanDuel di proprietà di Flutter Entertainment, Unibet, BetMGM, PointsBet e Ontario Lottery and Gaming Corporation. Altri licenziatari nominati includono LeoVegas, Rush Street Interactive, Rivalry, theScoreBet, 888, Coolbear e Fitzdares.

Annexio Limited opererà come Lottogo mentre NSUS Limited sarà attiva con il marchio WSOP.

Inoltre, sono state rilasciate licenze da fornitore a Inspired Entertainment, Play’n Go, Kambi e High 5 Games. Il governo provinciale ha rivelato per la prima volta i piani per eliminare il monopolio del gioco d’azzardo online della lotteria quasi tre anni fa e nel 2020 è stata introdotta una legislazione per aprire la strada a un regime di licenze. La provincia ha pubblicato i suoi standard finali per le scommesse e i giochi online nel settembre 2021, ma alcuni esperti legali hanno espresso dubbi sul fatto che l’approccio del governo provinciale sia in conflitto con il codice penale del Canada.

PressGiochi