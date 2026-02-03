Newsletter

03 Febbraio 2026 - 17:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

In nome della Legalità. Mancuso (Regione Calabria): “La normativa regionale sul gioco è equa e tutela gli interessi di tutti i soggetti coinvolti”

“Tutelare le persone significa garantire loro l’esercizio della democrazia. Anche se le regole possono sembrare restrittive si tratta di una modalità di esercizio della legalità sul territorio che assicura una

03 Febbraio 2026

Share the post "In nome della Legalità. Mancuso (Regione Calabria): “La normativa regionale sul gioco è equa e tutela gli interessi di tutti i soggetti coinvolti”"

Stampa pagina

“Tutelare le persone significa garantire loro l’esercizio della democrazia. Anche se le regole possono sembrare restrittive si tratta di una modalità di esercizio della legalità sul territorio che assicura una protezione delle persone.

La Calabria è stata una delle ultime regioni italiane ad integrare una normativa sul gioco d’azzardo. L’applicazione di questa legge non è stato per nulla facile: abbiamo messo attorno ad un tavolo diversi soggetti coinvolti nel settore tra associazioni, concessionari, istituzioni e persino rappresentanti della Chiesa.

Siamo giunti alla formulazione di una normativa molto più restrittiva rispetto a quella di altre regioni italiane. Abbiamo tentato di tutelare tutti gli interessi in gioco: quelle delle istituzioni da una parte e quelli dei giocatori, anche in termini di tutela.

Si è deciso – di concerto con tutti gli interlocutori coinvolti – di fissare degli orari di chiusura delle sale giochi che coincidono con gli orari di uscita dalle scuole come forma di tutela per i minori.

Siamo arrivati ad una norma giusta, in linea con le altre regioni. Sicuramente si può migliorare ma è un ottimo punto di partenza”.

Lo ha dichiarato Filippo Mancuso (Vice Presidente Regione Calabria) in occasione dell’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, promosso da Codere Italia S.p.A. con il patrocinio della Città di Catanzaro.

 

PressGiochi

Leggi anche

Olanda, KSA intensifica la collaborazione con le federazioni sportive sulla pubblicità al gioco

STS FIT, riordino: irrinunciabile la valorizzazione delle tabaccherie

IBIA pubblica il rapporto sull’integrità delle scommesse sportive 2025: segnalati 300 alert

Coppa Italia – Inter-Torino: una contro l’altra 35 anni dopo. Lautaro e compagni favoriti ma granata in semifinale a 5,00 su Sisal.it

In nome della Legalità: Zega (Codere Italia) “Serve equilibrio nel riordino del gioco per garantire sicurezza e legalità”

In nome della Legalità. Mancuso (Regione Calabria): “La normativa regionale sul gioco è equa e tutela gli interessi di tutti i soggetti coinvolti”

In nome della Legalità. Di Noto (ADM Calabria): “Legalità e controlli garantiscono un gioco sicuro e trasparente”

La parità di genere come fattore di crescita e di sostenibilità del settore del gioco pubblico

The European Lotteries. Finanziare la Fiamma: l’impatto delle lotterie sul movimento olimpico europeo

In nome della Legalità. Orsomarso (FdI): “Il gioco legale tutela cittadini e territorio, il contrasto al gioco patologico è una priorità”

Gioco online, prende il via il nuovo sistema di autoesclusione

Sanremo 2026 – Svelati i duetti della serata Cover. Su Sisal.it Ditonellapiaga in coppia con TonyPitony e Serena Brancale con Gregory Porter e Delia favoriti a 6,00

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy