In nome della Legalità. Di Noto (ADM Calabria): “Legalità e controlli garantiscono un gioco sicuro e trasparente”

In occasione dell’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, promosso da Codere Italia S.p.A. con il patrocinio della Città di Catanzaro, Antonio Di Noto, Direttore regionale ADM Calabria, ha commentato le tematiche della legalità, della sicurezza e della tutela nel sistema del gioco pubblico regolato.

«La garanzia della legalità è nel nome stesso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce il settore del gioco come quello della distribuzione dei tabacchi in regime di monopolio. Dal 1948, con il decreto 496, lo Stato autorizza chi può operare legalmente nel gioco, attraverso concessioni dirette o indirette, rappresentando il primo presidio di legalità.

Il sistema parte dalle regole – spiega Di Noto -: le autorizzazioni di pubblica sicurezza, ad esempio, assicurano controlli locali; gli apparecchi da intrattenimento sono approvati dall’Agenzia, garantendo il rispetto delle regole tecniche da parte dei gestori. Lo stesso vale per il gioco online, dove ogni livello dell’attività è soggetto a controlli. Sul territorio operano congiuntamente o separatamente Agenzia, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, vigilando sulla legalità, la regolarità fiscale e il rispetto delle norme.

Dal 2023 il settore ha visto ulteriori interventi di riforma, con maggiore trasparenza, controlli più rigorosi sui concessionari e regole tecnologiche per contrastare siti illegali e il gioco patologico, sensibilizzando i giocatori sul corretto uso. Il gioco, come ricorda Codere, è divertimento: le vincite sugli apparecchi sono limitate e la percentuale di restituzione al giocatore è garantita, offrendo sicurezza e regolarità.

Ciò che differenzia un sistema sicuro da uno opaco è proprio questo complesso meccanismo: regole tecniche, controlli centrali e territoriali, azione delle forze dell’ordine, impegno dei funzionari e del legislatore. Ad esempio, molti controlli avvengono in orari serali, quando i giocatori frequentano le sale scommesse, per prevenire comportamenti a rischio.

Infine, l’introduzione di nuove concessioni e schede di gioco più sicure, simili alle VLT, rappresenterà un ulteriore presidio tecnologico, rafforzando la regolarità e la sicurezza del gioco pubblico in Italia».

PressGiochi