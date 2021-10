In GU le deleghe assegnate al sottosegretario Freni

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delega ai giochi assegnata al Sottosegretario Federico Freni che dovrà seguire i rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Freni – si legge – e’ delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche’ a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

In linea di massima, gli impegni parlamentari del prof. avv. Federico Freni corrisponderanno alle deleghe. Il prof. avv. Federico Freni e’, inoltre, delegato a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e in raccordo con il Vice Ministro on. Laura Castelli, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti al documento di economia e finanza, la relativa nota di aggiornamento, nonche’ il disegno di legge di bilancio.

Federico Freni e’ delegato altresi’ a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest’ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni relative a:

a) spesa sociale e previdenziale; b) rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) competenze del Ministero dell’economia e delle finanze per le politiche e gli interventi in materia di dissesto idrogeologico; d) competenze del Ministero dell’economia e delle finanze per le politiche e gli interventi in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; e) partecipazione ai tavoli di lavoro del Ministero dello sviluppo economico, concernenti le crisi di impresa.

PressGiochi