In Gazzetta ufficiale la legge della Basilicata sulla giornata contro il Gap

La legge della Regione Basilicata recante ‘Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo’ è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie regioni.

La norma istituisce la giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico, da celebrare annualmente il 2 dicembre, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. La regione ritiene principi fondamentali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico:

a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure; b) l’informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alle possibilità di intervento; c) la sensibilizzazione sul tema del rischio per i giovani e sull’importanza della prevenzione di situazioni a rischio dipendenza con gravi conseguenze nelle diverse aree della vita della persona interessata (area psicologica, area fisica, area sociale).

In occasione della giornata regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico la regione promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio da gioco d’azzardo, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti. Per le iniziative di cui al comma 1 la regione: a) collabora con le aziende del Servizio sanitario regionale; b) collabora con gli enti locali, con le associazioni di promozione sociale, con l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata al fine di raggiungere le fasce di età più giovani; c) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie.

PressGiochi