In esclusiva su Netwin la nuova slot Golden Sea

Dal 24 marzo al 7 aprile 2026, Netwin offrirà in esclusiva Golden Sea, il nuovo titolo sviluppato dal provider Eurasian Gaming.

Ambientata in un affascinante mondo marino, tra tesori sommersi, creature leggendarie e atmosfere avvolgenti, Golden Sea propone un’esperienza dinamica e di forte impatto visivo. Il gioco si distingue per una grafica curata nei dettagli e per un mix di suoni e dinamiche evolute, capace di offrire un intrattenimento sempre vario e appagante, in linea con gli standard qualitativi del provider.

Per accompagnare il lancio, Netwin ha attivato una promozione dedicata: Cashback giornaliero del 50%, valido per tutta la durata dell’iniziativa e riservato esclusivamente agli utenti che proveranno il titolo in anteprima.

Un’opportunità imperdibile per scoprire in esclusiva uno dei nuovi titoli più interessanti del panorama, solo su Netwin.

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