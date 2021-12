La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 13.15 e tra i temi all’rodine del giorno reca anche il parere, ai sensi

La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 13.15 e tra i temi all’rodine del giorno reca anche il parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per l’anno 2021.

PressGiochi