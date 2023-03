In CDM arriva la riforma fiscale

Arriva in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega sulla riforma del fisco. Dopo il confronto dei giorni scorsi con sindacati e rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, il governo esamina i provvedimenti a palazzo Chigi. Una legge delega di riforma fiscale che si basa su tre principi cardine: “riduzione della pressione fiscale per cittadini e imprese, un nuovo rapporto fra lo Stato e il contribuente, non più vessatorio ma collaborativo, e una reale lotta all’evasione fiscale”, ha detto ieri il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, al question time alla Camera.

La riforma fiscale – riporta agenzianova.com – “è una delle priorità e siamo convinti che costruisca un fattore fondamentale per il rilancio dell’economia e per incoraggiare gli investimenti e l’impresa”. Il governo, ha quindi sottolineato, “rivendica con orgoglio le scelte fatte finora, sempre in difesa dell’interesse italiano. Domani in Consiglio dei ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti. Avanti a testa alta”.

La legge delega contiene al suo articolo 15 anche le norme di riordino del settore giochi.

