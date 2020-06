In Casa Pragmatic Play, le novità di maggio sono: John Hunter and the Book of Tut, Fruit Party e Hot to Burn

Partiamo parlandovi di John Hunter and the Book of Tut. La slot machine è caratterizzata da una volatilità alta e trasporta i giocatori in un viaggio attraverso le rovine dell’antico Egitto, esattamente dove è nascosta la tomba del Re Tut sulle rive del fiume Nilo. Il gioco in formato 3×5 è ricco di funzionalità e l’eroe di Pragmatic Play non smetterà mai di cercare ricchezze scintillanti, esattamente come i simboli Scatter che attivano la funzione bonus. La modalità Giri Gratis può essere acquistata in alcuni mercati specifici. Durante la funzione bonus viene selezionato un simbolo casuale che si espande per tutta la durata dei Free Spin, pagando ovunque e garantendo vincite fantastiche.

Approdiamo invece in un mondo ricco di colori e frutta con le slot Fruit Party e Hot to Burn.

Fruit Party è in formato 7×7 con un meccanismo di pagamento “cluster” che la distingue dai titoli tradizionali. A ogni giro vincente, la frutta si riversa sui rulli attivando alcune funzioni speciali create da Pragmatic Play. Il Frutto Oro agisce come un simbolo Scatter e attiva la funzione Bonus. Nella modalità Free Spin, ogni combinazione vincente ha la possibilità di essere moltiplicata casualmente per 2x o 4x. Inoltre, tale moltiplicatore può incrementarsi fino a un’incredibile 256x!

La sua elevata volatilità e i round Bonus rendono il gameplay ricco d’azione!

Hot to Burn, invece, riprende il gameplay veloce e divertente di una tradizionale slot di frutta e aggiunge un elemento infuocato che permette ai giocatori di vincere fino a 1.000 volte la loro puntata. La slot machine in formato 3×5 offre un’esperienza classica mentre i giocatori cercano di far ottenere tutti e cinque i simboli fiammeggianti sui rulli per vincere alla grande. Con cinque linee di pagamento, la slot è un ritorno all’era vintage, ma con un gameplay divertente in perfetto stile Pragmatic Play.

