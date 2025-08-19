Imprese: nel secondo trimestre sono 8.299 quelle del settore giochi e scommesse

Il secondo trimestre del 2025 segna un periodo di fermento per l’imprenditoria italiana, con un saldo positivo di 32.800 imprese tra nuove iscrizioni e cessazioni, il miglior risultato degli ultimi cinque anni nello stesso periodo. Lo stock complessivo delle imprese raggiunge così quasi 5,9 milioni, con un tasso di crescita dello 0,56%, in aumento rispetto allo 0,50% registrato nello stesso trimestre del 2024, a conferma della vitalità diffusa del sistema produttivo nazionale.

Per quanto riguarda il settore dei giochi e scommesse, lotterie e case da gioco, nel periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno 2025 sono 8.299 le imprese registrate alla Camera di Commercio. Di queste: 7347 imprese sono attive, 19 sono le nuove iscrizioni, 102 le imprese cessate, 93 le attività oggetto di variazione.

2.436 sono sotto forma di imprese individuali, 4.726 sono società di capitale, 1.107 società di persone e 30 altre forme.

A livello territoriale, il Centro Italia mostra il ritmo più sostenuto di crescita, con il Lazio in testa grazie a un saldo positivo di 4.679 imprese. Il Nord-Ovest mantiene un ruolo di primo piano, guidato dalla Lombardia, che registra un incremento di 6.180 imprese e resta la regione con lo stock più alto. Anche il Nord-Est e alcune regioni del Sud, come la Puglia, evidenziano dinamismo, mentre Piemonte e Toscana mostrano miglioramenti significativi rispetto all’anno precedente.

Sul fronte delle forme giuridiche, le società di capitali spiccano per lo slancio positivo, con quasi 20.000 nuove imprese, mentre le ditte individuali continuano a dominare in termini numerici e contribuiscono significativamente al bilancio trimestrale. In controtendenza si trovano invece le società di persone, che registrano un lieve calo, mentre le cooperative e le altre forme giuridiche mostrano una crescita contenuta.

Per quanto riguarda i settori economici, la ripresa appare diffusa, con le costruzioni, i servizi di alloggio e ristorazione e le attività professionali, scientifiche e tecniche tra i comparti più dinamici. Crescite percentuali rilevanti si osservano anche nelle attività finanziarie e assicurative, nella fornitura di energia e nell’istruzione privata, a indicare un’espansione sostenuta soprattutto nei settori a più alto valore aggiunto e nei servizi alla persona e all’impresa.

PressGiochi