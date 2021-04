Imprese del gioco. La Commissione di inchiesta sulle banche apre form per le segnalazioni

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha creato un form per raccogliere le segnalazioni di cittadini, imprese e professionisti sulle possibili difficoltà o inadempienze delle banche e delle finanziarie in relazione alle leggi dello Stato.

Le segnalazioni verranno lette ed elaborate con la necessaria discrezione e daranno seguito ad interventi istituzionali che consentano la corretta applicazione delle leggi e l’informativa al Parlamento per il miglioramento continuo.

Anche le aziende del gioco potranno segnalare le loro problematiche con gli istituti finanziari. Ad annunciarlo la presidente della Commissione Carla Ruocco che scrive: “Se avete problemi con banche e finanziarie compilate la scheda sul canale . Grazie al canale WebForm Podio è possibile denunciare problemi e difficoltà con banche e finanziarie. Farlo è semplice, collegatevi al seguente link e compilate il modulo online: https://podio.com/webforms/24363867/1776037 .

Vi ricordo che si tratta di un canale diretto per raccogliere le problematiche che state affrontando in relazione alle misure emergenziali attuate dal Governo per far fronte all’emergenza pandemica”.

PressGiochi