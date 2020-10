Imprese: +5mila tra luglio e settembre, per i giochi, scommesse e lotterie sono 8.144 le imprese registrate

Il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unità rispetto al trimestre precedente.

E’ quanto emerge dai dati di Unioncamere–InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane.

Per quanto riguarda il settore dei giochi e scommesse, lotterie e case da gioco, nel complesso del terzo trimestre 2020 sono 8.144 le imprese registrate alla Camera di Commercio. Erano 8.067 nel secondo trimestre dell’anno, 77 in meno. Di queste: 7.169 imprese sono attive, 15 sono le nuove iscrizioni, 77 le imprese cessate, 139 le attività oggetto di variazione.

2.827 sono sotto forma di imprese individuali, 4.132 sono società di capitale, 1.158 società di persone e 36 altre forme.

A livello generale, il trimestre estivo registra variazioni positive in tutti i settori di attività. Nell’ordine, i comparti con gli incrementi più consistenti in termini assoluti sono quello dei servizi di alloggio e ristorazione (+3.350 unità, in linea con il 2019), la cui dinamica risente sempre positivamente della stagione estiva; le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2.358), unico settore con una crescita oltre l’1% e in lieve accelerazione rispetto al 2019. In miglioramento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente anche le attività di servizio alle imprese (+1.829), le attività immobiliari (+1.561) e quelle dei servizi di informazione e comunicazione (+1.214). Lievissima (+0,1% come nell’estate del 2019) l’avanzata delle attività manifatturiere. Hanno chiuso il trimestre in sostanziale stallo invece l’agricoltura, la fornitura di energia e quella di acqua, gestione reti e rifiuti.

PressGiochi