Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre

Scade oggi, lunedì 1° settembre 2025, il termine per il versamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sportive e su eventi simulati relativa al primo quadrimestre dell’anno. La scadenza ordinaria era fissata al 31 agosto, ma, cadendo di domenica, il pagamento è stato automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile.

L’obbligo riguarda tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica, come previsto dall’articolo 29, comma 12-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Sono interessate quindi le scommesse ippiche, le scommesse diverse dalle corse dei cavalli e le scommesse su eventi simulati raccolte sul territorio.

In parallelo, oggi è fissata anche la scadenza per il versamento dell’imposta unica da parte dei concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, sempre riferita al periodo gennaio-aprile 2025. In particolare:

scommesse ippiche a distanza (codici tributo 5103-5107);

scommesse sportive a quota fissa e altre scommesse su eventi diversi da quelli sportivi e dalle corse dei cavalli (codici tributo 5104-5108);

scommesse su eventi virtuali (codici tributo 5105-5109);

Betting Exchange e scommesse a interazione diretta tra giocatori (codici tributo 5352-5355).

Un adempimento che rappresenta una scadenza fiscale di rilievo per gli operatori del comparto, chiamati a garantire la regolarità dei flussi verso l’Erario e la corretta applicazione delle norme in materia di gioco pubblico.

PressGiochi