Newsletter

01 Settembre 2025 - 22:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre

Scade oggi, lunedì 1° settembre 2025, il termine per il versamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sportive e su eventi simulati relativa al primo quadrimestre dell’anno. La scadenza ordinaria era

01 Settembre 2025

Share the post "Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre"

Stampa pagina

Scade oggi, lunedì 1° settembre 2025, il termine per il versamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sportive e su eventi simulati relativa al primo quadrimestre dell’anno. La scadenza ordinaria era fissata al 31 agosto, ma, cadendo di domenica, il pagamento è stato automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile.

L’obbligo riguarda tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica, come previsto dall’articolo 29, comma 12-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Sono interessate quindi le scommesse ippiche, le scommesse diverse dalle corse dei cavalli e le scommesse su eventi simulati raccolte sul territorio.

In parallelo, oggi è fissata anche la scadenza per il versamento dell’imposta unica da parte dei concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, sempre riferita al periodo gennaio-aprile 2025. In particolare:

  • scommesse ippiche a distanza (codici tributo 5103-5107);

  • scommesse sportive a quota fissa e altre scommesse su eventi diversi da quelli sportivi e dalle corse dei cavalli (codici tributo 5104-5108);

  • scommesse su eventi virtuali (codici tributo 5105-5109);

  • Betting Exchange e scommesse a interazione diretta tra giocatori (codici tributo 5352-5355).

Un adempimento che rappresenta una scadenza fiscale di rilievo per gli operatori del comparto, chiamati a garantire la regolarità dei flussi verso l’Erario e la corretta applicazione delle norme in materia di gioco pubblico.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Norvegia, sanzione di NOK46 milioni per Norsk Tipping per errori nei sistemi di Eurojackpot e Lotto

Data room As.tro: il trentesimo bollettino sulle ludopatie

Giochi numerici, il Consiglio di Stato chiede più chiarezza e un vero riordino complessivo

Lotteria Italia 2025: debutta il premio speciale da 300mila euro nella serata finale del 6 gennaio

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 1-6 settembre 2025

Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre

Slovacchia: proposte nuove modifiche alla legge nazionale sul gioco

Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse

Macao. Crescita costante per i casinò, ad agosto il GGR raggiunge i $2,77 miliardi

Lotto: in Lombardia vincite registrate per oltre 62mila euro

10&Lotto: il Lombardia premi per 52mila euro

Stati Uniti, AGA: “$30 miliardi saranno scommessi legalmente sulla stagione 2025 della NFL”

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy