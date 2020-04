Imposta unica scommesse: trasmessa al Senato la sentenza della Corte di giustizia sul caso Stanleybet

E’ stata pubblicata sul sito del Senato la sentenza della Corte di Giustizia europea trasmessa al Parlamento italiano il 4 marzo relativa alla richiesta della Commissione tributaria provinciale di Parma di esprimersi in merito al contenzioso avviato da Stanleybet in merito al pagamento in Italia dell’imposta unica.

L’articolo 56 TFUE – spiega la Corte – deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse.

