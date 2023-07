Importanti novità su Starcasinò: arriva il provider Quickspin con 24 spettacolari giochi

Il casinò online di Betsson Group è uno dei primi in Italia a siglare la collaborazione con la software house svedese: per festeggiare la novità è attiva una special promo dedicata con bonus cashback del 20%

Su StarCasinò sbarca un nuovo provider che farà entusiasmare gli utenti di Betsson Group: arriva Quickspin con 24 slot di ultima generazione tutte da provare. Fondata nel 2011, in pochi anni la software house svedese è riuscita ad affermarsi nel mercato dell’iGaming grazie alle importanti innovazioni portate nel settore delle video-slot. I punti di forza dei suoi prodotti sono la cura e la raffinatezza nella parte grafica, la sbalorditiva qualità degli effetti tridimensionali e la definizione dei suoni.

Il fattore che contraddistingue il lavoro degli specialisti e degli ingegneri informatici di Quickspin è l’impegno nell’elaborazione di un numero limitato di giochi ma con standard qualitativi elevatissimi. Fedele al suo motto “We love slots!”, la mission del provider scandinavo è regalare agli appassionati la più alta gamma di prodotti di ultima generazione, caratterizzati da sfondi e ambientazioni curati nei minimi dettagli. StarCasinò è tra i primi sono disponibili alcuni dei suoi giochi più apprezzati, come Sakura Fortune, Tigers Glory e Big Bad Wolf.

Per omaggiare questa importante novità, StarCasinò ha studiato una speciale promozione dedicata agli utenti del suo casinò: è infatti previsto un bonus cashback del 20%, fino a un massimo di 100€, in caso di mancata vincita sulle 24 slot targate Quickspin già disponibili sulla piattaforma online. La promo è attiva da oggi fino a sabato 15 luglio alle ore 23:59 e sarà valida solo con un deposito di almeno 5€ sul portale. Sul sito di StarCasinò sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco di tutti i giochi su cui è attiva la promozione.

“Siamo davvero molto contenti di aver concluso questo accordo con Quickspin, un provider che in poco tempo è riuscito a sorprendere tutti collocandosi in una posizione di rilievo nel mercato. StarCasinò è tra i pochi operatori in Italia a poter contare i giochi di Quickspin nella sua libreria e questo ci riempie di orgoglio: i nostri clienti avranno modo di giocare con il meglio che il settore dell’iGaming può offrire. Sarà sicuramente un valore aggiunto per noi e non vediamo l’ora di iniziare” ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Sono molto orgoglioso di annunciare il nostro rientro nel mercato italiano regolamentato attraverso la partnership strategica con StarCasinò, il marchio locale di Betsson Group. Questo è il risultato di mesi di lavoro instancabile da parte del nostro grande team, con il contributo di quasi tutti i dipartimenti. L’Italia è un mercato fondamentale per qualsiasi società di iGaming e non avremmo potuto avere un primo partner migliore di StarCasinò per questo viaggio – una società che si allinea con la nostra etica di offrire un’esperienza di gioco sicura, sostenibile e divertente. Insieme porteremo la magia di Quickspin ai giocatori italiani, offrendo loro innovative e accattivanti esperienze di gioco che ameranno” ha dichiarato Panagiotis Chryssovitsanos, CEO di Quickspin.

