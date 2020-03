Imola: il Commissario firma ordinanza per fermare i giochi, grattini e Lotto

Fino al 25 marzo, nelle tabaccherie ed edicole e più in generale in tutte le attività commerciali che sono autorizzate a rimanere aperte, sono sospese tutte le tipologie di giochi leciti che prevedono vincite in denaro, dal ‘Gratta e vinci’ al ’10 e lotto’, tanto per citare.

Lo dispone un’apposita ordinanza “contingibile ed urgente”, firmata dal Commissario straordinario al Comune di Imola Nicola Izzo.

Nel dettaglio, l’ordinanza che è immediatamente esecutiva, dispone che “gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari si svolgono attività miste e che possono rimanere aperti ai sensi del DPCM 11.03.2020 (ad esempio tabacchi, edicole, ecc.), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11.03.2020 ed hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto)”.

Oltre che far riferimento al DPCM 11 marzo 2020, l’ordinanza del Comune richiama la Direttiva emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all’interno dei locali per l’attività di gioco.

