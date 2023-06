Il Vice Ministro Leo assicura tempestivo intervento a sostegno del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo, all’esito dei necessari approfondimenti istruttori condotti dagli Uffici tecnici di via XX Settembre, ha comunicato al Direttore Generale dell’Agenzia delle

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo, all’esito dei necessari approfondimenti istruttori condotti dagli Uffici tecnici di via XX Settembre, ha comunicato al Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Cons. Roberto Alesse, che il Governo darà pieno appoggio al varo di un provvedimento legislativo urgente che consenta di incrementare stabilmente il fondo del personale non dirigenziale di ADM con un finanziamento aggiuntivo pari a 8 milioni di euro.

Tale incremento, riconosciuto con l’obiettivo di compensare lo svolgimento delle maggiori prestazioni lavorative erogate dal personale dell’Agenzia, sarà disposto nel primo veicolo legislativo utile, al fine di garantirne la sollecita entrata in vigore.

PressGiochi