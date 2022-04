Il viaggio di PressGiochi alla scoperta di tutte le novità del gioco ad Enada Primavera

E’ stata una tre giorni ricca di business e di confronti quella che è andata in scena la scorsa settimana a Rimini in occasione della 34ima edizione di Enada Primavera,

E’ stata una tre giorni ricca di business e di confronti quella che è andata in scena la scorsa settimana a Rimini in occasione della 34ima edizione di Enada Primavera, la mostra che è riuscita ancora una volta a riunire il settore del gioco per permettere alla filiera di mostrare la propria tenacia, dinamismo, capacità di innovare per voglia di uscire da questa fase di difficoltà.

Tre padiglioni, dedicati al gaming, all’amusement al betting e al gioco online, con la presenza anche di alcune aziende estere interessate a nuove collaborazioni con gli operatori nazionali.

Tanti i temi affrontati, da quelli più prettamenti politici legati alla regolamentazione del gioco pubblico a quelli di mercati e di business.

E’ su questi che abbiamo voluto concentrarci, per scoprire tutte le novità presentate in Fiera e capire come le aziende hanno sfruttoto lo stop forzato dovuto alla pandemia per creare innovazioni per divertire ed intrattenere sempre più i giocatori.

Tantissime le aziende che noi di PressGiochi abbiamo incontrato in questa edizione, vogliamo proporvele in questo nostro viaggio nel quale ospitiamo numerose delle videointerviste realizzate nella tre giorni riminese.

Buona visione!

PressGiochi