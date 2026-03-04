Newsletter

04 Marzo 2026 - 23:02

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Il Trentino Alto-Adige non ha mai vinto il Festival ma esulta con My Combo: centrata una vincita di quasi 50 mila euro

Il Festival di Sanremo, si sa, appassiona sempre più utenti che vivono la kermesse come un’opportunità di condivisione e divertimento. Parte di questa esperienza è la creazione della propria squadra

04 Marzo 2026

Share the post "Il Trentino Alto-Adige non ha mai vinto il Festival ma esulta con My Combo: centrata una vincita di quasi 50 mila euro"

Stampa pagina

Il Festival di Sanremo, si sa, appassiona sempre più utenti che vivono la kermesse come un’opportunità di condivisione e divertimento. Parte di questa esperienza è la creazione della propria squadra del cuore, ma anche la possibilità di immaginare chi sarà il vincitore. Quest’anno un appassionato spettatore di Bolzano ha previsto l’andamento della gara con una My Combo che ha fruttato una vincita record pari a 760 volte la posta per una somma di 49.756,72 euro. My Combo è la funzionalità di Sisal che permette di disegnare il finale di un evento attimo per attimo attraverso la combinazione di più quote.

Con questa vittoria il Trentino Alto-Adige torna sotto i riflettori del Festival. La regione, infatti, gode di un record che condivide con Umbria, Marche e Calabria: nessun artista trentino, umbro, marchigiano o calabrese ha mai vinto il Festival. E così quest’anno, a prendersi la scena e la “gloria”, ci ha provato un appassionato.

Ma su cosa aveva puntato? Elettra Lamborghini non sarebbe stata l’ultima posizionandosi sopra Eddie Brock; Levante avrebbe ottenuto un posizionamento migliore di Malika Ayane; LDA e AKA 7even sarebbero arrivati prima di Luchè, previsione avveratasi per una sola posizione. Anche Serena Brancale superata da Arisa era parte della visione del fan del Festival, che guardando al podio aveva già visto Sayf trionfare su Ditonellapiaga e Sal Da Vinci battere la coppia Fedez Masini.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo si è confermato come un appuntamento dove il pubblico gioca un ruolo centrale: i suoi sogni e le sue preferenze sono spesso allineati con il risultato finale e questa ne è una prova.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Quartini (M5S): “«Il gioco non è divertente: è azzardo, e in Italia colpisce 4,5 milioni di persone»”

De Vita (Fondazione FAIR): “L’IA può rendere il gioco più sostenibile, ma serve un mercato legale e consapevole”

Giocare da grandi, D’Angeli: “Intrattenimento ibrido e minore consapevolezza aumentano i rischi”

Giocare da grandi. Focus su generazioni a confronto, tra sogni e realismo

Riordino del gioco pubblico: l’appello della filiera all’evento dell’istituto Friedman, “riordino urgente, allarme su rischio oligopoli, tenuta delle imprese e calo del gettito”

AS.TRO lancia la nuova Sezione GADS per presidiare il riordino del gioco online

Formula 1 – Russell, e la Mercedes, in pole per il Mondiale. Leclerc, vincente a 6,00 su Sisal.it, sogna il titolo con la Ferrari

Gioco pubblico, Cangianelli (EGP-FIPE): «Mercato regolato sì, ma dinamico. Più tecnologia contro l’illegalità»

Il Trentino Alto-Adige non ha mai vinto il Festival ma esulta con My Combo: centrata una vincita di quasi 50 mila euro

Cardia (Acadi): “Concentrazione e interesse pubblico: serve chiarezza e parità tra operatori”

Masini (AGN): “I concessionari sono la spina dorsale tecnologica e operativa del gioco pubblico fisico”

Sestili (Global): “Il cambiamento è valore: tutti gli stakeholder devono essere coinvolti”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy