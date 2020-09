Il team QLASH entra nell’Osservatorio Italiano Esports per lo sviluppo del mondo dei videogiochi competitivi in Italia

Il team QLASH entra nell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L’accordo rientra nella strategia comune di supportare l’evoluzione dell’intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi.

QLASH, fondata nel 2016 dai due campioni di poker Luca Pagano e Eugene Katchalov, vanta una bacheca ricca di titoli, una delle migliori Gaming House al mondo – comprensiva di alloggi, palestra e aree gaming – ed un portfolio di partner che la collocano tra i team Esports più interessanti del panorama europeo.

“Gli Esports non sono un fenomeno passeggero o una moda, sono invece il prodotto della rivoluzione culturale delle nuove generazioni – spiega Luca Pagano, CEO del team – In una fase di fortissimo sviluppo come quella che sta interessando gli Esports in Italia, è fondamentale fare network, evangelizzare le sue specifiche caratteristiche e le relative opportunità. Sono convinto che la piattaforma OIES sarà strumentale per il consolidamento di tutta l’industria Esports italiana”.

Grazie a questa importante collaborazione, l’Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per accelerarne il progresso e la conoscenza agli investitori non endemici.

“L’ingresso di QLASH ci inorgoglisce perché innalza significativamente la quota e il prestigio dei rappresentanti degli esports maker associati alla nostra piattaforma – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – Ma non ci fermiamo qui! Stiamo lavorando per accogliere altri team di rilievo del panorama italiano, con l’obiettivo di aggregare la maggior parte dei player di questo settore”.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.

PressGiochi