26 Settembre 2025 - 14:18

Il TAR Toscana respinge la richiesta di sospensione della chiusura di una sala scommesse di Arezzo

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana, sezione quarta, ha respinto l’istanza cautelare presentata dal legale rappresentante di una società che gestisce una sala scommesse situata nella città di

26 Settembre 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana, sezione quarta, ha respinto l’istanza cautelare presentata dal legale rappresentante di una società che gestisce una sala scommesse situata nella città di Arezzo.

Il ricorrente ha richiesto l’annullamento – previa sospensione immediata – del provvedimento emesso dalla Questura di Arezzo mediante il quale si dispone la sospensione per 15 giorni dell’attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali sostenendo che lede all’attività economica e all’immagine della società.

Il TAR ritiene che “non vi è sostanziale contestazione dei presupposti di fatto sulla cui base la Questura di Arezzo ha emanato il provvedimento oggi impugnato e che quindi, anche in continuità con gli accertamenti che avevano portato al precedente provvedimento, sembra permanere una situazione critica per l’ordine e la sicurezza pubblica nel locale interessato, impregiudicati gli accertamenti che verranno effettuati in sede collegiale”.

Continua ancora affermando che: “Il danno paventato non appare avere i requisiti di irreparabilità o comunque di gravità estrema per la società ricorrente, né parte ricorrente fornisce indicazioni stringenti in tal senso, limitandosi a evocare pregiudizi di tipo reputazionale, che potranno essere eliminati invero solo con la decisione di annullamento del provvedimento gravato, e danni patrimoniali che si ventila, senza però indicazione alcuna e documentazione di pregiudizi esiziali per la società”.

Alla luce dei fatti appena descritti, il TAR per la Toscana respinge l’istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

PressGiochi

