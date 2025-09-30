Il TAR Emilia-Romagna conferma il distanziometro e nega ‘effetto espulsivo’ per le sale giochi di Ravenna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento del Comune che ne aveva disposto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento del Comune che ne aveva disposto la chiusura per violazione delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”. La decisione, depositata a seguito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2025, conferma la piena validità delle disposizioni urbanistiche e regolamentari adottate dall’amministrazione comunale in attuazione della legge regionale sul gioco d’azzardo (L.R. n. 5/2013).

La sala scommesse, situata a circa 200 metri dalla chiesa parrocchiale – distanza inferiore ai 500 metri previsti dalla normativa regionale –, era stata destinataria, nel novembre 2024, di un ordine di chiusura da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna. Contestualmente, l’ente aveva respinto la richiesta di permesso edilizio per il cambio di destinazione d’uso di un nuovo immobile individuato dal titolare per trasferire l’attività, ritenendolo non conforme alle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

L’imprenditore aveva denunciato un effetto “espulsivo” derivante dal combinato disposto della mappatura dei luoghi sensibili e delle limitazioni urbanistiche locali, sostenendo l’impossibilità concreta di delocalizzare la propria attività all’interno del territorio comunale. Il TAR ha però ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 11036/2022, che – a seguito di una verificazione tecnica condotta dal Politecnico di Milano – aveva già escluso l’effetto di espulsione delle sale da gioco dal territorio di Ravenna.

Secondo i giudici, le aree individuate dal Comune per l’insediamento delle attività di gioco lecito ammontano a circa 170 ettari (pari al 2,6% del territorio urbanizzato), superficie ritenuta significativa e idonea a garantire sia nuove aperture che la delocalizzazione di esercizi già esistenti.

Il Collegio ha inoltre rilevato che l’immobile scelto dall’imprenditore per il trasferimento ricadeva in una zona in cui le norme del RUE escludono esplicitamente la destinazione d’uso “Spr8”, riferita a sale giochi e scommesse, rendendo legittimo il diniego del permesso edilizio.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la validità dei provvedimenti comunali e ritenendo ragionevole e proporzionata la disciplina adottata dal Comune di Ravenna. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

PressGiochi