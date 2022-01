Il Superenalotto cerca 24 vincitori di premi da 50mila euro

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50.000€ grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021).

E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna.

Dei 300 premi da 50.000€ assegnati, infatti, sono 24 quelli non ancora riscossi.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso.

Con 50.000€ sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprerà un’auto nuova, chi avvierà un nuovo progetto professionale e chi farà un po’ di beneficienza.

Di seguito, suddivisi per Regioni, i dettagli sulle vincite che non sono ancora state presentate all’incasso, i cui termini per la riscossione scadranno i prossimi 21, 23 e 25 febbraio 2022.

MARCHE – Fermo (FM)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA RIVENDITA MONOPOLI N 40

VIA FM PROSPERI 14

La scadenza per la riscossione della vincita di Fermo (FM) è lunedì 21 febbraio 2022

LOMBARDIA – Roncadelle (BS)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR LE RONDINELLE

VIA MATTEI 37/39

La scadenza per la riscossione della vincita di Roncadelle (BS) è lunedì 21 febbraio 2022

LOMBARDIA – Orzinuovi (BS)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR MILANO 2

VIA RISORGIMENTO 3

La scadenza per la riscossione della vincita di Orzinuovi (BS) è lunedì 21 febbraio 2022

LOMBARDIA – Milano (MI)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

THE SQUARE BAR TABACCHI

PIAZZA PREALPI 7

La scadenza per la riscossione della vincita di Milano (MI) è lunedì 21 febbraio 2022

LOMBARDIA – Lurago d’Erba (CO)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI

VIA ROMA, 50

La scadenza per la riscossione della vincita di Lurago d’Erba (CO) è mercoledì 23 febbraio 2022

LOMBARDIA – Pavia (PV)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA DESA CLAUDIO

VIALE CREMONA, 66 A

La scadenza per la riscossione della vincita di Pavia (PV) è venerdì 25 febbraio 2022

LOMBARDIA – Melzo (MI)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI

VIA VITTORIO VENETO, 10

La scadenza per la riscossione della vincita di Melzo (MI) è venerdì 25 febbraio 2022

VENETO – Oppeano (VR)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

LA BOTTEGA

VIA VILLAFONTANA, 127

La scadenza per la riscossione della vincita di Oppeano (VR) è lunedì 21 febbraio 2022

VENETO – Padova (PD)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

CASA FORTUNA

VIA BAJARDI, 5

La scadenza per la riscossione della vincita di Padova (PD) è mercoledì 23 febbraio 2022

CAMPANIA – Serino (AV)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

DAL GRECO

VIA SALA FONTANELLE, 3

La scadenza per la riscossione della vincita di Serino (AV) è mercoledì 23 febbraio 2022

CAMPANIA – Pietrastornina (AV)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA

CORSO PARTENIO, 72

La scadenza per la riscossione della vincita di Pietrastornina (AV) è venerdì 25 febbraio 2022

FRIULI VENEZIA GIULIA – Tarvisio (UD)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA VAGLIO

VIA VITTORIO VENETO, 318

La scadenza per la riscossione della vincita di Tarvisio (UD) è mercoledì 23 febbraio 2022

MOLISE – Campobasso (CB)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR GRISBI

VIA ALFREDO TROMBETTA, 26

La scadenza per la riscossione della vincita di Campobasso (CB) è mercoledì 23 febbraio 2022

PIEMONTE – San Maurizio D’Opaglio (NO)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR RISTORANTE DA BIAGIO

VIA XXV APRILE, 43

La scadenza per la riscossione della vincita di San Maurizio D’Opaglio (NO) è mercoledì 23 febbraio 2022

SARDEGNA – Macomer (NU)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA MADEDDU

VIA GRAMSCI, 13

La scadenza per la riscossione della vincita di Macomer (NU) è mercoledì 23 febbraio 2022

CALABRIA – Lamezia Terme (CZ)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

SCALISE TERESA MARIA

PIAZZA LAMEZIA SNC

La scadenza per la riscossione della vincita di Lamezia Terme (CZ) è mercoledì 23 febbraio 2022

CALABRIA – Cosenza (CS)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI VALORI BOLLATI DI CAMPANARO LUCA

VIA FAUSTO E LUIGI GULLO, 89

La scadenza per la riscossione della vincita di Cosenza (CS) è venerdì 25 febbraio 2022

SICILIA – Palermo (PA)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI DOLCE

VIA ALESSANDRO LA MARMORA, 2

La scadenza per la riscossione della vincita di Palermo (PA) è mercoledì 23 febbraio 2022

SICILIA – Ragusa (RG)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA

VIA CARDUCCI, 11

La scadenza per la riscossione della vincita di Ragusa (RG) è venerdì 25 febbraio 2022

SICILIA – Siracusa (SR)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI CASSARINO

VIA PIAVE, 100

La scadenza per la riscossione della vincita di Siracusa (SR) è venerdì 25 febbraio 2022

SICILIA – Termini Imerese (PA)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR BEVUTO

VIA BEVUTO, 16

La scadenza per la riscossione della vincita di Termini Imerese (PA) è venerdì 25 febbraio 2022

TOSCANA – Prato (PO)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI KATIA

VIA BOLOGNA, 196

La scadenza per la riscossione della vincita di Prato (PO) è venerdì 25 febbraio 2022

BASILICATA – Potenza (PZ)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI CARRIERO

VIA DEL GALLITELLO, 106/B

La scadenza per la riscossione della vincita di Potenza (PZ) è venerdì 25 febbraio 2022

1 VINCITA ONLINE

La scadenza per la riscossione della vincita online è lunedì 21 febbraio 2022

L’iniziativa “Black Week” ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000€, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.

PressGiochi