PokerStars annuncia l’arrivo del Sunday Million in formato live presso il Casinò di Campione d’Italia, con un evento speciale che va ad arricchire il calendario della stagione di poker sportivo live in Europa.

Il torneo si terrà dal 2 al 12 ottobre 2026 nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia, affacciato sul suggestivo scenario del Lago di Lugano, con un montepremi garantito di €1 milione.

In occasione del 25° anniversario del marchio e sull’onda del successo che negli anni ha reso il Sunday Million il torneo simbolo del poker online, PokerStars, a distanza di 9 anni dal Sunday Million Live ospitato a Rozvadov, ha deciso di celebrarne la storia portandolo nuovamente dal digitale ai tavoli live, questa volta presso il Casinò di Campione d’Italia, e introducendo una nuova formula di partecipazione: per la prima volta in Italia sarà possibile partecipare al Day 1 anche in modalità online.

“Siamo lieti di annunciare che, per la prima volta in Italia, il Sunday Million diventa Live, a Campione. L’evento celebra ciò che rende unica la nostra community: passione, determinazione e spirito di competizione. Allo stesso tempo, rappresenta al meglio la nostra visione di integrazione tra online e live. Vogliamo che ognuno si senta parte di qualcosa di speciale, partecipando a un evento che riunisce giocatori provenienti da tutto il mondo e tutte le realtà, superando confini geografici e digitali”, ha dichiarato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director.

Modalità di partecipazione e calendario – Il programma live prevede 9 giorni di gioco, dal 2 al 12 ottobre, con Day 1 a partire dal 2 al 4 e dal 7 al 9 ottobre, per poi proseguire con Day 2 A e B il 10 ottobre, fino al coronamento del vincitore, il 12 ottobre.

A questi si aggiungono tre Day 1 online, in programma tutte le domeniche a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l’Italian Championship of Online Poker (ICOOP) – uno degli appuntamenti più rilevanti del poker online italiano per prestigio, montepremi e livello competitivo. Come per l’anno scorso, i vincitori di alcuni eventi selezionati parteciperanno al tavolo ICOOP Grand Final Live, che si terrà durante il Sunday Million a Campione d’Italia.

Il buy-in è di €250 per ciascun Day 1, sia online che live. Tutti i Day 1 termineranno nel momento in cui saranno rimaste in gioco il 12,5% delle entries. I giocatori ancora in gioco al termine dei Day 1 dovranno presentarsi al Casinò di Campione il 10 ottobre, giornata in cui si svolgerà unicamente il Day 2.

Chi supera il Day 1:

mantiene lo stack accumulato

accede automaticamente alla zona premi

ha una vincita minima garantita di €500

Con l’arrivo del Sunday Million Live e il ritorno dell’ICOOP Grand Final Live presso il Casinò di Campione d’Italia, PokerStars vuole creare un momento di aggregazione capace di riunire la community, valorizzare il talento dei partecipanti e offrire l’opportunità di confrontarsi con il meglio della scena competitiva del poker live in Europa.

Premi e regolamento – Sunday Million Live

I qualificati dai Day 1 live riceveranno i premi secondo le procedure del Casinò di Campione d’Italia.

I qualificati dai Day 1 online riceveranno immediatamente €500 sul conto gioco; eventuali vincite aggiuntive saranno corrisposte successivamente dal Casinò, al netto di tale importo.

La partecipazione al Day 2 è personale, non cedibile e non rimborsabile. I giocatori ancora in gioco al termine dei Day 1 online che non si presenteranno a Campione il 10 ottobre non parteciperanno al Day 2 e perderanno qualsiasi diritto a ulteriori premi.

I giocatori eliminati durante un Day 1 potranno iscriversi ai successivi, mentre chi sarà ancora in gioco al termine di uno dei Day 1 non potrà partecipare ad altri Day 1.

Il Day 2 live ripartirà dal livello di gioco più basso tra quelli con cui sono terminati tutti i Day 1, sia live che online.

PressGiochi