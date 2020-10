Il successo dei giochi di scommesse online e le frontiere del live dealer

Negli Stati Uniti le prime partite della stagione NFL, MLB, e i playoff NBA e NHL di settembre 2020 hanno ottenuto un record di scommesse, tanto che nello stato dell’Indiana si giunti a 207,7 dollari, e il Colorado si unisce a un gruppo di cinque stati che hanno generato più di 200 milioni in un solo mese. Giochi che si possono trovare anche su tipico scommesse: qui ad esempio in maniera legale è possibile giocare – anche in modalità mobile su iPhone, iPad, Android, Blackberry e dispositivi Windows – a calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro, football americano, hockey su ghiaccio. Si possono scorrere i risultati live, le scommesse live e le partite dell’ultimo minuto, con sicurezza garantita, aprendo un conto direttamente dallo smartphone.

A guidare la classifica dei giochi in cui si sono ottenute maggiori scommesse negli Stati Uniti c’è il baseball generando la cifra di 47,1 milioni di dollari; segue il calcio – spinto anche dal ritorno dei Denver Broncos e della NFL – con la cifra di 38,6 milioni di dollari. Il forte interesse per i Denver Nuggets, che non sono stati eliminati dai playoff NBA fino al 26 settembre, ha condotto a scommettere 36,9 milioni di dollari sul basket. L’hockey ha incassato 11,3 milioni di dollari .

Le scommesse sportive online hanno dimostrato di essere di gran lunga la preferenza per gli scommettitori: su 203,9 milioni, il 98,2%, di tutte le scommesse di settembre sono state effettuate online. Ciò è sostanzialmente pari con il 98,5% ad agosto. Nessun altro importante mercato delle scommesse sportive legali ha visto una percentuale così alta del suo handle mensile generato online.

Inoltre con l’avvento degli esports, molte aziende produttrici di videogiochi hanno confermato che firmeranno accordi con gli aggregatori di giochi da casinò esistenti per rendere i games disponibili a migliaia di casinò online e scommesse sportive in tutto il mondo. Infatti in tale maniera gli aggregatori possono offrire con facilità le modalità di gioco, attraverso un’unica integrazione. Tali accordi si basano quasi sempre sulla quota di compartecipazione alle entrate, cosicché il produttore di giochi riceve una quota delle entrate nette del gioco ogni volta che viene giocato uno dei loro giochi. L’obiettivo è raggiungere anche il pubblico della fascia d’età dai 18 ai 30 anni.

E l’interazione con gli utenti pare essere uno dei segmenti che avrà maggiore sviluppo in futuro. Si chiamano live dealer, e si tratta della possibilità di avere – ad esempio – dei croupier dal vivo mentre si gioca online. I giochi con croupier dal vivo combinano la comodità e la facilità del gioco online sul desktop, tablet e smartphone di un giocatore, con l’aspetto affidabile e sociale di essere a tavoli con veri croupier in tempo reale. In tale maniera il giocatore guarda l’azione mentre si svolge, il che dà un maggiore livello di fiducia nel risultato. È quanto di più vicino si possa ottenere online per giocare in un casinò tradizionale. I giochi vengono eseguiti in tempo reale e i pagamenti calcolati in pochi secondi in modo che i giocatori online o sui loro dispositivi mobili si sentano come se fossero seduti in un vero casinò.

