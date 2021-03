Il sostegno di As.Tro alla manifestazione del 31 marzo 2021

AS.TRO sostiene la Manifestazione organizzata per il 31 marzo 2021 che vedrà gli operatori del gioco legale riuniti a Piazza Montecitorio a Roma per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul grave stato di difficoltà che sta attraversando il settore.

A partire dal mese di marzo 2020 ad oggi – scrive As.Tro in una nota – le attività di gioco sono rimaste chiuse per più di 250 giorni nonostante gli investimenti sostenuti per implementare i protocolli di sicurezza dettati dal Governo e dalla Regioni per contenere il rischio di contagio ed il pieno rispetto degli stessi da parte degli operatori di gioco e della loro clientela.

Il perdurare di questa situazione, unitamente alla carenza di aiuti da parte dello Stato, porterà inevitabilmente al collasso l’intero settore.

In ragione di ciò, AS.TRO invita i propri iscritti a partecipare all’evento del prossimo 31 marzo che rappresenterà un’importante occasione per manifestare pubblicamente le istanze del comparto.

PressGiochi