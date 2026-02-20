Newsletter

20 Febbraio 2026

Il sogno nerazzurro di Mikael diventa realtà grazie a Betsson Sport: l’abbraccio con Baggio e Adriano a San Siro

Dalla passione nata a Malta alle oltre trenta presenze al Meazza, la storia del giovane tifoso che ha potuto incontrare i suoi idoli di sempre, Adriano e Roberto Baggio, attraverso un’iniziativa esclusiva che mette i fan al centro del mondo Inter.

20 Febbraio 2026

La passione per i colori nerazzurri non conosce confini geografici, e la storia di Mikael ne è la testimonianza più pura. Ventitreenne originario di Malta, Mikael ha trasformato il suo amore per l’Inter in un pellegrinaggio costante che lo ha portato a San Siro per oltre 30 volte.

Grazie all’iniziativa promossa da Betsson.Sport, il giovane tifoso ha potuto vivere un’esperienza che va oltre il semplice match: l’incontro ravvicinato con due icone assolute della storia interista, Adriano e Roberto Baggio. Un momento immortalato non solo dalle telecamere, ma anche dalle firme impresse sulla sua maglia, simbolo di un sogno che diventa realtà.

“È un’esperienza grandissima per me e un sogno che si realizza,” ha dichiarato Mikael durante l’incontro. “Vengo da Malta per seguire l’Inter dal 2015. Nonostante siano passati 11 anni, ogni volta che entro a San Siro l’emozione è la stessa della prima volta”.

Tra i ricordi più vivi del tifoso maltese, spicca la leggendaria rimonta nel derby vinto per 4-2 contro il Milan, citato come il momento più bello vissuto sugli spalti della Scala del Calcio.

Questa iniziativa, di cui si può visionare il recap a questo link, si inserisce nel quadro delle attività esclusive del brand che mirano a mettere il tifoso al centro del mondo Inter, dimostrando che chiunque, spinto dalla fede nerazzurra, può ambire a vivere momenti unici a contatto con i propri idoli.

 

PressGiochi



