Il Simbolotto premia Affi (Vr) con la vincita più alta di ieri

Una vincita da 32.600 euro. A tanto ammonta la vincita più alta realizzata ieri al Lotto grazie al Simbolotto, l’opzione di gioco che premia in base ad una combinazione di simboli estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto.

Un giocatore di Affi, Vr, con una giocata di appena tre euro, si è aggiudicato quindi la giocata più alta di ieri, seguito da un altro giocatore di Realmonte (AG) che ha centrato un terno da 14mila euro.

Il Simbolotto, nato a luglio dello scorso anno, permette a tutti i possessori di una schedina del Lotto di vincere grazie alla combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che vengono estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto. Per ogni giocata al Gioco del Lotto, lo scontrino di gioco riporta, in aggiunta a quanto già previsto, la combinazione casuale dei 5 simboli del “Simbolotto”. La giocata al “Simbolotto” è gratuita.

Giovedì, nel complesso, sono state realizzare 134mila giocate vincenti, per un totale di 4,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 635 mln.

La vincita più alta invece realizzata con il 10&Lotto è arrivata a Chioggia. 30mila euro vinti centrando tutti i 6 numeri giocati con modalità frequente.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 21,6 mln di euro, cifra che sale a 1,95 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi