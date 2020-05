Il settore scommesse scende in piazza per la riapertura

Parte oggi da Roma una delle prime manifestazione che in tutta Italia verranno realizzate nei prossimi giorni dal settore delle scommesse per chiedere al Governo la riapertura delle aziende di gioco e sostegni finanziari per superare la crisi dovuta alle chiusure causate dal Covid19. E’ la Federazione Italiana Gestori Scommesse che per prima oggi ha manifestato simbolicamente a Piazza Montecitorio. Seguiranno altre manifestazioni domani a Napoli, sabato Torino in Piemonte, lunedì a Pescara in Abruzzo...

Il settore scommesse scende in piazza per la riapertura