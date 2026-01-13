Il settore del gioco di Macao registra meno segnalazioni di operazioni sospette nel 2025

Nel complesso, nel 2025 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (STR) sono diminuite del 6,1%, attestandosi a 4.925, principalmente a causa del calo delle segnalazioni provenienti dal settore del gioco. Nel

Nel complesso, nel 2025 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (STR) sono diminuite del 6,1%, attestandosi a 4.925, principalmente a causa del calo delle segnalazioni provenienti dal settore del gioco.

Nel 2025 gli operatori del gioco di Macao hanno presentato 3.603 Segnalazioni di Operazioni Sospette (STR), in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, secondo quanto emerge da un rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria (GIF) della Regione Amministrativa Speciale. Questo dato rappresenta il 73,1% del totale delle STR presentate nella giurisdizione nel corso dell’anno.

Nel complesso, le STR segnalate nel 2025 sono diminuite del 6,1%, scendendo a 4.925, soprattutto a causa della riduzione delle segnalazioni provenienti dal settore del gioco. Le istituzioni finanziarie hanno registrato il secondo numero più elevato di STR, pari a 1.008, in calo di 89 unità rispetto alle 1.097 dell’anno precedente. Altri settori hanno contribuito con 314 STR, con un aumento inferiore all’1% rispetto alle 311 del 2024.

Il GIF ha riferito di aver trasmesso solo 118 delle STR totali all’Ufficio del Pubblico Ministero, senza però specificare quali di queste fossero riconducibili al settore del gioco.

