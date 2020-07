Il SerD di Arezzo organizza un percorso di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico

Il SerD di Arezzo del Dipartimento delle Dipendenze Usl Toscana Sud Est, in collaborazione con l’Associazione di volontariato Mirimettoingioco, organizza un percorso di informazione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo formato da quattro incontri su piattaforme digitali, chiamato IL MARTEDÌ ALLE 18 – Parliamo di dipendenza e gioco d’azzardo”. L’iniziativa ha lo scopo di creare un percorso partecipativo per riflettere sulle dipendenze da comportamento e sugli effetti che le misure di restrizione anti-COVID hanno avuto nei comportamentidegli utenti.

Le stime disponibili del Ministero della Salute dicono che in Italia il disturbo da gioco d’azzardo interessa nella popolazione adulta tra lo 0,5% e lo 2,2% con punte più alte per alcune fasce di popolazione come per esempio gli adolescenti. Nell’anno 2019, nella provincia di Arezzo, gli utenti in carico per DGA sono stati complessivamente 250 (412 nell’intera Area USL TOSCANA SUD EST). La prevalenza è maschile con il 78% mentre le donne sono il 22 %. Tra i giocatori maschi in trattamento, prevalgono i coniugati o conviventi, in possesso della licenza media inferiore e lavoratori dipendenti, mentre tra le donne c’è da sottolineare la presenza significativa di giocatrici pensionate, disoccupate o sottoccupate. Sia per le donne che per gli uomini, il gioco preferito sono le slot-machine.

Per partecipare agli incontri, occorre contattare il SrD di Arezzo: 0575-255943

PressGiochi