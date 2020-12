Il Senato vota la fiducia alla Manovra: confermate disposizioni su Bingo

Dal Senato arriva il via libera definitivo alla legge di Bilancio. La votazione sulla fiducia alla manovra ha visto 156 favorevoli, 124 contrari e nessun astenuto. Il testo è arrivato all’esame del Senato blindato, con un’approvazione lampo per scongiurare il rischio di esercizio provvisorio in caso di mancato via libera entro il 31 dicembre. La manovra è stata approvata alla Camera dei deputati solamente il 27 dicembre, non permettendo così neanche di discutere gli emendamenti presentati in commissione Bilancio né di votare il mandato al relatore in Aula.

Di seguito i commi relativi alle disposizioni per la proroga al 2023 delle concessioni per il bingo

All’articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023». Il canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

PressGiochi