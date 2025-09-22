Il Senato thailandese esaminerà il rapporto contrario al DDL sull’apertura dei casinò

Il Senato thailandese si appresta a discutere domani martedì 23 settembre un rapporto di commissione che si oppone al disegno di legge sull’apertura di casinò all’interno di complessi di intrattenimento, promosso dalla precedente amministrazione.

Il rapporto è stato redatto da una commissione del Senato presieduta dal senatore Veeraphan Suwannamai. Il documento avverte che il disegno di legge comporta gravi rischi costituzionali, economici e sociali. La proposta si basa su ipotesi non dimostrate e manca di prove sufficienti per dimostrarne l’idoneità al contesto thailandese.

La commissione sostiene che i complessi di intrattenimento con casinò genererebbero un valore economico limitato, con entrate che si sposterebbero dai giocatori agli operatori senza creare nuova ricchezza. Inoltre, gli investimenti infrastrutturali richiesti imporrebbero un pesante onere finanziario allo Stato.

Dal punto di vista costituzionale, il rapporto afferma che il disegno di legge è in conflitto con diverse disposizioni, tra cui l’articolo 3, che impone agli organi statali di rispettare lo stato di diritto per il bene pubblico, e l’articolo 26, che vieta leggi incoerenti con i principi giuridici stabiliti.

È stata criticata, inoltre, la proposta di istituire un Comitato per la Politica dei Complessi di Intrattenimento, presieduto dal primo ministro e dotato del potere di modificare o abolire leggi esistenti, sostenendo che tale organo eluderebbe la responsabilità politica e minerebbe il sistema di pesi e contrappesi.

Sul piano sociale, il documento cita rischi legati alla dipendenza dal gioco, alla disgregazione familiare, alla criminalità e alla pressione sul sistema sanitario. Viene inoltre evidenziato il pericolo di riciclaggio di denaro e crimine organizzato, con implicazioni per la sicurezza nazionale.

La commissione ha anche avvertito che la legalizzazione dei casinò potrebbe danneggiare la reputazione internazionale della Thailandia, facendo apparire il Paese come orientato al guadagno economico a breve termine a scapito dello sviluppo sostenibile a lungo termine.

La commissione ha invitato il governo a considerare strategie alternative, come lo sviluppo di complessi dedicati al benessere, e ha chiesto al Senato di respingere il disegno di legge a meno che non venga revisionato per rispettare i principi costituzionali e garantire adeguati limiti al potere esecutivo.

