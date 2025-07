Il Senato brasiliano rinvia trattazione del disegno di legge sulla legalizzazione dei casinò

Il Senato brasiliano ha rinviato la votazione sul disegno di legge che legalizzerebbe varie forme di gioco d’azzardo tradizionale nella gestione di casinò, bingo, scommesse ippiche e il tradizionale jogo do bicho, un popolare gioco in stile lotteria in Brasile.

La decisione è stata presa dal presidente del Senato David Alcolumbre a causa del basso quorum del Plenum, la divisione delle opinioni tra i senatori e le richieste di rinvio da parte dei leader dei partiti.

La proposta ha incontrato resistenza da parte dei legislatori più conservatori ed è stata ritirata dall’ultima sessione del Senato a causa della scarsa partecipazione. I critici avvertono dei rischi legati alla criminalità e alle dipendenze dal gioco, mentre i sostenitori sostengono che la regolamentazione porterà entrate e crescita economica.

Il senatore Eduardo Girão (Novo-CE) ha celebrato il ritiro del progetto dall’ordine del giorno e ha difeso la trasmissione del testo a tre commissioni.

Il disegno di legge, già approvato dalla camera bassa e dalla Costituzione del Senato e la Commissione di giustizia, ora rimane in limbo.

