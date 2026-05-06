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“Il riordino della rete fisica del gioco pubblico: quale prospettiva per i territori?” Il 13 maggio un evento per discutere il riordino del territorio

Brightstar, in collaborazione con Nuove Reti, promuove l’incontro dal titolo “Il riordino della rete fisica del gioco pubblico: quale prospettiva per i territori?”, un momento di confronto dedicato a uno

06 Maggio 2026

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Brightstar, in collaborazione con Nuove Reti, promuove l’incontro dal titolo “Il riordino della rete fisica del gioco pubblico: quale prospettiva per i territori?”, un momento di confronto dedicato a uno dei temi più rilevanti dell’attuale agenda normativa e istituzionale del settore.

L’evento si inserisce nel contesto dell’imminente presentazione dello schema di decreto legislativo relativo al riordino delle disposizioni concernenti il gioco pubblico fisico, previsto nell’ambito del Disegno di legge recante la Delega al Governo per la riforma fiscale. La riforma rappresenta un passaggio cruciale per la ridefinizione dell’assetto regolatorio del comparto e per il suo impatto sui territori.

L’incontro si propone come occasione di dialogo tra istituzioni, operatori e rappresentanze del settore, con l’obiettivo di approfondire le prospettive del riordino e le possibili ricadute a livello locale, sia in termini regolatori sia economico-sociali.

All’evento, in programma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 17.30, presso gli uffici di Nuove Reti in Via della Scrofa 117, sono stati invitati rappresentanti delle associazioni di settore, della Conferenza delle Regioni, di IFEL ANCI, oltre a parlamentari appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione.

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