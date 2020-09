Il regolatore del Regno Unito ha criticato l’apertura dell’inchiesta sul gioco d’azzardo

Un’inchiesta esaminerà se il gioco d’azzardo “abbia causato o contribuito” alla morte di un giovane britannico in Vietnam nel novembre 2017. I genitori di Jack Ritchie, 24 anni, hanno criticato pesantemente sia il Governo che la Gambling Commission, affermando che il loro figlio ha subito danni legati al gioco d’azzardo impegnandosi con “prodotti autorizzati dallo Stato”.

Liz e Charles hanno condotto una campagna per tre anni attraverso l’associazione di beneficenza Gambling with Lives per chiedere una riforma legislativa e un migliore trattamento dei danni legati al gioco d’azzardo. Ora il medico legale David Urpeth a Sheffield ha stabilito che l’inchiesta sulla morte del figlio, che dovrebbe iniziare a febbraio, esaminerà quale ruolo ha avuto il gioco d’azzardo. Tale ambito includerà l’analisi della fornitura di cure mediche da parte dello Stato e se quest’utlimo non sia riuscito a proteggerlo dai danni legati al gioco d’azzardo. Sarà un’indagine ai sensi dell’articolo 2, il che significa che può esaminare se qualche ente statale ha violato il suo dovere di proteggere il diritto alla vita di Ritchie.

Il medico legale ha respinto l’appello dei Ritchies affinché l’inchiesta includesse un’indagine più ampia sull’efficacia della regolamentazione britannica sul gioco d’azzardo, ma è probabile che l’inchiesta si aggiunga alle crescenti richieste di riforma mentre il Governo procede con una revisione del 2005 Gambling Act.

L’avvocato di Ritchies, Paul Greaney QC, ha dichiarato: “Gli organi statali stanno cercando di impedire il controllo pubblico della piena portata di ciò che riteniamo siano i loro fallimenti”. La signora Ritchie ha dichiarato: “Sappiamo che l’articolo 2 è impegnato, il che significa che lo stato potenzialmente non ha protetto la vita di Jack. L’ultima inchiesta prenderà in considerazione lo stato della regolamentazione e poi il medico legale deciderà se il gioco d’azzardo ha ucciso Jack”.

Gambling with Lives ha anche criticato la decisione della Gambling Commission di non vietare completamente i programmi di gioco d’azzardo VIP.

Charles Ritchie ha dichiarato: “Conosciamo così tante persone con redditi ordinari che sono state distrutte da questi schemi. Sono pericolosi e non hanno posto nel gioco d’azzardo. Non vogliamo che i programmi VIP vengano eseguiti con maggiore attenzione, vogliamo che vengano interrotti del tutto”.

La Gambling Commission dovrebbe annunciare nuove misure per il modo in cui gli operatori interagiscono con i clienti di alto valore, tra cui controlli di accessibilità migliorati e una maggiore supervisione da parte dei senior manager, ma non un divieto assoluto sui programmi VIP.

Il deputato conservatore Sir Iain Duncan Smith, membro del gruppo parlamentare di tutti i partiti sui danni legati al gioco d’azzardo, ha dichiarato: “Non riuscendo a vietare i programmi VIP, il regolatore sta letteralmente autorizzando l’abuso. Il termine “VIP”è semplicemente il mezzo con cui le società di scommesse intrappolano i giocatori problematici, potenzialmente distruggendo loro e le loro famiglie. Questi schemi devono essere messi fuori legge”.

PressGiochi