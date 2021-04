Il PSG Esports estende la partnership con Betway

PSG Esports, la divisione giochi della squadra di calcio francese Paris Saint-Germain, ha esteso e ampliato la sua partnership con Betway Group. L’accordo vede Betway designato come Main Partner per PSG.LGD, per almeno un anno. Betway si unirà anche alle più ampie operazioni di PSG Esports come partner ufficiale per le scommesse.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Betway, che è stato un eccellente sostenitore dei nostri sforzi negli eSports del team PSG. Attraverso la nostra relazione, Betway ha dimostrato di essere un’organizzazione che comprende davvero la comunità dei giocatori e insieme non vediamo l’ora di innovare e offrire esperienze davvero uniche ed esclusive ai nostri fan “, ha spiegato Fabien Allègre, Direttore del Paris Saint-Germain Brand Diversification.

“Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con il leggendario team DOTA 2 del PSG.LGD. Il nostro rapporto è andato sempre più rafforzandosi ed è stata una sponsorizzazione di grande successo per noi. Ora siamo entusiasti di essere in grado di portarlo al livello successivo “, ha dichiarato Paul Adkins, Direttore delle operazioni e del marketing di Betway.

