Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per la riapertura di bingo e sale slot nel cesenatico

Non è ancora arrivata la conferma, ma si è aperto uno spiraglio per Atlantica Bingo e tutte le sale slot del Cesenatico. Secondo alcune indiscrezioni di fonti istituzionali, venerdì prossimo potrebbe essere il giorno che segnerà lo sblocco delle attività di gioco legale. A causare il ritardo della ripartenza delle attività, oltre alle ragioni di natura politica, sono state soprattutto quelle legate alla sicurezza. Data la media anagrafica molto elevata dei frequentatori del bingo, persiste il dubbio di favorire aggregazioni di over 70, fascia d’età più colpita dall’epidemia. Inoltre, molte perplessità riguardano la sicurezza sanitaria vista la vicinanza delle slot machine che dovranno essere ricollocate in maniera diversa o tenute accese ad intermittenza, con un igienizzazione frequente delle tastiere. Anche per il bingo la situazione non è semplice, il contino scambio di monete per l’acquisto delle schedine potrebbe favorire una possibile trasmissione del virus, quindi si è pensato all’utilizzo di schede pre-pagate, ma essendo un sistema abbastanza costoso non tutte le sale potrebbero affrontare un tale investimento. Tutti i dubbi sembrano però essere in via di risoluzione. Da settimane, infatti, il tavolo interassociativo, coordinato dal Presidente di Sapar Domenico Distante e con la partecipazione di Astro, Acmi, Confesercenti, Acadi, Fiegl e Sistema Gioco Italia, ha lavorato con le forze di Governo e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per trovare alla soluzione del problema relativo alla chiusura del settore. L’auspicio dei membri del settore è riposta nel dpcm del 12 giugno, dove oltre alle indicazioni relative alle partite di Coppa Italia e alle attività amatoriali, si spera vengano fornite informazioni su tempi e modalità di riavvio delle attività.

PressGiochi