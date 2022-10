Il premio EL Innovation 2022 va a Norsk Tipping

Che si tratti di un’innovazione di un nuovo prodotto, di un percorso del cliente migliorato o di un processo, gli EL Innovation Awards semestrali mostrano le principali innovazioni della lotteria nell’appartenenza a EL.

Il premio di quest’anno va a Norsk Tipping A/S per la sua campagna “Spillepuls: interazioni dei giocatori basate sui dati in tempo reale”, l’ultima innovazione della lotteria nel campo del gioco responsabile. Integrata nel percorso del cliente e agendo sulla base dei dati ricchi a disposizione di ciascun operatore per prevenire il gioco d’azzardo problematico, questa campagna unica crea un alto livello di fiducia e consapevolezza ma allo stesso tempo rimane rilevante e personale per il cliente.

”In occasione del seminario EL Innovation 2022, siamo lieti di assegnare il primo premio a Norsk Tipping. Mettendo la responsabilità al centro, la campagna di questa lotteria ha soddisfatto tutti i requisiti per essere il degno vincitore.”, afferma Jarmo Kumpulainen, presidente esecutivo del gruppo di lavoro EL Innovation & Technology. ”Sistemi a misura di cliente, campagne efficaci, prodotti interessanti, alti livelli di fiducia e una buona reputazione sono tra i segreti del successo di Norsk Tipping.”.

Il dialogo digitale e personale offre al cliente una visione del proprio gioco, invita alla riflessione e rende facile per loro fare scelte che moderano il gioco quando il cliente ne ha bisogno. Secondo un giocatore – “È una grande esperienza seguire i tuoi clienti! Anche se è un semplice bot, è significativo e bello essere visto”.

La cerimonia degli Innovation Awards si è svolta in occasione del Seminario EL Innovation (5-7 ottobre) ospitato da Sisal Lottery Italia S.p.A e IGT Lottery a Milano.

PressGiochi