Il portfolio completo di slot Pragmatic Play Live con Superbet

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming, ha siglato un accordo con il rinomato operatore romeno Superbet.

L’accordo rafforza ulteriormente la presenza di Pragmatic Play nel mercato europeo regolamentato, ampliando in modo significativo la portata delle sue slot in un territorio in crescita.

Superbet ha ora accesso all’offerta di slot in continua espansione del fornitore che si è impegnato a offrire 4 giochi nuovi al mese, oltre al catalogo già esistente di titoli come Wolf Gold, parte della serie “Gold”.

Albert Pesca, Head of Account Management presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere i nostri giochi di slot andare live con il principale operatore romeno, Superbet”.

“Continuiamo a ottenere diversi riconoscimenti per le nostre slot, che rimangono il nucleo della nostra offerta. Non vediamo l’ora di una collaborazione lunga e produttiva con Superbet. “

Joe Legge, Director of Gaming presso Superbet, ha dichiarato: “Pragmatic Play detiene una meritata reputazione per la creazione di fantastici giochi di slot e siamo molto lieti di poterli offrire ai nostri clienti.

“Continuiamo a crescere nel nostro mercato interno della Romania e questa partnership ci consentirà di rimanere leader in questo territorio”.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi