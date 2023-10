Il Perù approva la regolamentazione del gioco d’azzardo

Il Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù ha approvato le normative sulle scommesse sportive e sull’igaming del Paese.

Il documento esaustivo, formalmente noto come Decreto Supremo 005-2023-Mincetur, delinea i requisiti tecnici e normativi per gli operatori di gioco d’azzardo che desiderano offrire i propri servizi in Perù.

La legge sul gioco del paese entrerà in vigore 120 giorni dall’emanazione dei regolamenti.

Ciò lascia agli operatori tempi ristretti per conformarsi alle nuove regole.

“È la prima volta che questa importante attività economica viene regolamentata nel Paese. Nell’America del Sud, il Perù diventa il terzo paese a regolamentarlo, dopo Colombia e Argentina, nelle province di Buenos Aires, Córdoba e Mendoza”, ha affermato il ministro del Commercio Estero e del Turismo Juan Carlos Mathews.

La normativa entrerà in vigore il 9 febbraio 2024. Gli operatori attualmente attivi nel mercato dei giochi in Perù avranno un mese di tempo per richiedere una licenza. Ciò dà alle imprese il periodo dal 10 febbraio al 10 marzo 2024 per presentare domanda. In caso contrario, le imprese potrebbero incorrere in una multa fino a S/990.000 e non inferiore a S/742.500. Il ministero ha inoltre avvertito che la mancata richiesta di una licenza potrebbe comportare un procedimento penale.

“La normativa permetterà allo Stato peruviano di raccogliere annualmente circa 162 milioni di dollari da investire nella riattivazione del turismo, in opere infrastrutturali turistiche, nella promozione dello sport e nella realizzazione di programmi di salute mentale”, ha aggiunto. “Chiariamo inoltre che ciò non influirà sulle scommesse e sul pagamento dei premi. Il denaro vinto come premio verrà incassato per intero. L’imposta si applicherà alle società di gioco e scommesse online nazionali ed estere”.

