Il Parlamento Ue pensa a un prelievo su giochi e scommesse per il bilancio 2028-2034

Il Parlamento europeo ha approvato ieri a Strasburgo una risoluzione in cui esorta i paesi membri a varare un bilancio per il settennato 2028-2034 che sia capace di affrontare sia

Il Parlamento europeo ha approvato ieri a Strasburgo una risoluzione in cui esorta i paesi membri a varare un bilancio per il settennato 2028-2034 che sia capace di affrontare sia le vecchie che le nuove priorità dell’Unione europea, in un incerto contesto mondiale. La risoluzione prevede un ammontare del 10% più elevato rispetto alla proposta della Commissione europea del luglio scorso. L’iniziativa giunge mentre i Ventisette hanno appena iniziato il negoziato politico.

La risoluzione è stata approvata con 370 sì, 201 no e 84 astensioni. «Non è possibile fare di più con meno risorse.

Come riporta Il Sole 24 Ore, il Parlamento europeo ha quindi proposto tre nuove fonti di gettito: un prelievo sulle attività digitali, un’imposta sulle transazioni in cripto-valute e un’imposta sui giochi online e sul gioco d’azzardo. È probabile che una tassa digitale a livello europeo incontri una forte opposizione da parte degli Stati Uniti, dove hanno sede la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche, anche se prelievi sulle attività digitali sono già in vigore in alcuni paesi, tra cui l’Italia.

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