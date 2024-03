Il NOVOVISION™ Casino Management System potenzia le performance del Casinò di Venezia

“L’implementazione del sistema NOVOVISION™ è stata un’ottima scelta. Questo performante sistema di gestione casinò non solo ci ha permesso di snellire i nostri processi e di ottimizzare la nostra efficienza

“L’implementazione del sistema NOVOVISION™ è stata un’ottima scelta. Questo performante sistema di gestione casinò non solo ci ha permesso di snellire i nostri processi e di ottimizzare la nostra efficienza su base giornaliera, ma il suo approccio incentrato sul giocatore ci ha anche aiutato a migliorare significativamente la customer experience per i nostri ospiti.” ha affermato Alessandro Cattarossi, Direttore Generale del Casinò di Venezia.

Nel 2020 NOVOMATIC ha dotato entrambe le sedi del Casinò di Venezia – Ca’ Vendramin Calergi sul Canale Grande e di Ca’ Noghera vicino all’aeroporto Marco Polo – con il suo sofisticato sistema di gestione del casinò. Oltre 600 video slot e dati completi sulle prestazioni sono stati trasferiti su NOVOVISION™ e un’ampia selezione di funzionalità implementate con un alto grado di personalizzazione.

L’installazione comprende funzionalità principali come la gestione delle slot, la gestione dei giocatori, la contabilità e il reporting, nonché moduli aggiuntivi per l’accesso, i jackpot, le promozioni e la business intelligence.

Inoltre, le funzionalità NOVOVISION™ aiutano il casinò ad attrarre traffico extra con eventi speciali ed emozionanti momenti salienti del jackpot.

Soprattutto la soluzione di accesso con supporto biometrico ha contribuito ad eliminare le lunghe code di ospiti in attesa di entrare al casinò nelle ore di punta, a vantaggio sia del casinò che dei suoi ospiti.

Dopo una prima registrazione dei dati del cliente compreso un modello della sua impronta digitale, i giocatori possono ora entrare nel casinò tramite i cosiddetti terminali di accesso fast-lane semplicemente scansionando la propria impronta digitale.

La loro impronta digitale consente inoltre loro di usufruire di servizi VIP come l’accesso gratuito al parcheggio o una selezione di vantaggi promozionali in tutta la sala da gioco del Casinò di Venezia.

NOVOVISION™ raccoglie dati approfonditi sull’intera operazione per gli obblighi di reporting e contabilità, nonché per applicazioni di business intelligence tramite Tableau, consentendo al management del Casinò di Venezia di prendere decisioni informate e basate sui fatti.

NOVOVISION™ fornisce dati in tempo reale di tutti gli eventi significativi nel casinò, che richiedono l’attenzione di diversi gruppi di utenti, come controllo del piano, informazioni sulla macchina in tempo reale e molto altro. Inoltre, il casinò gode della sicurezza di un supporto tecnico affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di un monitoraggio della sicurezza, nonché della garanzia di sapere che eventuali futuri requisiti personalizzati saranno implementati anche dal team di esperti dietro il sistema NOVOVISION™.

Il Dott. Alessandro Cattarossi, Direttore Generale del Casinò di Venezia, afferma: “Implementare il sistema NOVOVISION™ è stata un’ottima scelta.

Questa potente soluzione di gestione del casinò non solo ci ha permesso di semplificare i nostri processi e ottimizzare la nostra efficienza su base giornaliera, ma il suo approccio incentrato sul giocatore ci ha anche aiutato a migliorare significativamente l’esperienza del cliente per i nostri ospiti. Allo stesso tempo, ci fornisce dati solidi che ci aiutano a prendere le giuste decisioni per la pianificazione strategica e gli investimenti futuri. Con NOVOVISION™, sappiamo di essere sicuri, completamente informati e all’avanguardia.”

Martin Lypka, responsabile del progetto NOVOMATIC, sottolinea: “Siamo lieti di annoverare il Casinò di Venezia tra i nostri clienti di lunga data e vorrei ringraziare la direzione per la fiducia e gli ottimi rapporti commerciali.

La nostra stretta collaborazione non solo ci ha permesso di migliorare i processi interni del casinò, ma anche di migliorare l’esperienza di gioco per gli ospiti del casinò.”

